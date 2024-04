Vinitaly. Vinventions celebra il sequestro di 16 mila kg di CO2 nel 2023 nel solo mercato Italia e presenta POPS la chiusura per Spumanti a Zero Carbon Footprint

SCHIO (Vicenza) – Vinventions, leader mondiale delle chiusure alternative per il vino, è riuscita a sequestrare 163mila kg di CO2 grazie all’utilizzo dei tappi Nomacorc Green Line, venduti in Italia nel corso del 2023. Una quantità pari a quella che un’auto media produce percorrendo 1,25 milioni di km.

“I tappi Nomacorc Green Line non solo mantengono l’integrità del vino, ma contribuiscono anche alla riduzione delle emissioni di carbonio, un aspetto cruciale nell’attuale panorama ambientale. Il sequestro di 163 tonnellate di CO2 è un traguardo che dimostra l’efficacia e l’impatto positivo delle soluzioni sostenibili offerte da Vinventions. Facciamo squadra per salvaguardare l’ambiente in maniera concreta” ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia e Sud Est Europa.

Inoltre, Vinventions è lieta di invitare la stampa, gli operatori del settore e gli appassionati di vino a scoprire un’altra importante innovazione ecologica al Vinitaly 2024. Si tratta della prima chiusura per spumanti con zero carbon footprint, selezionata per la bottiglia del Giro d’Italia 2024 prodotta da Astoria.

L’evento di presentazione ufficiale si terrà Lunedì 15 Aprile alle ore 11:00 presso lo Stand Astoria nel Padiglione 4, Stand E8/F8/G8, e sarà una celebrazione degna di nota. Saranno presenti le autorità del territorio e noti rappresentanti del mondo del ciclismo, rendendo l’evento un momento imperdibile per tutti gli appassionati del settore.

