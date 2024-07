Sistema elettrificato antiurto di sicurezza. Badi Farm protegge campi e colture dalla fauna selvatica

VARESE – Non aspettare di ritrovarti costosi danni ai tuoi campi e colture, pensa ora al tuo recinto contro gli animali selvatici.

Il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza è una barriera pensata per tenere lontani cinghiali, cervidi, lupi ma anche piccoli animali selvatici come faine e volpi. Ogni applicazione ha le sue caratteristiche che garantiscono l’ottimale risultato.

Dal 1985 Badi Farm consiglia, progetta e fornisce con assistenza 24 ore su 24, recinzioni per il contenimento di animali di pregio, affezione e produzione e allontanamento gli animali indesiderati. L’azienda opera con un servizio di consulenza, preventivazione, fornitura e assistenza nonché, per chi volesse, montaggio.

Il Sistema Elettrificato Antiurto di Sicurezza usato dai parchi nazionali, ATC e moltissimi imprenditori privati, è sì più caro del classico filo elettrificato, ma senza nastri blu e oggetti anti estetici, è molto visibile e un’importante barriera deterrente all’entrata di cinghiali, cervidi, tassi, istrici, volpi, lupi, orsi e non solo.

Badifarm ha maturato esperienza nel campo con preziose collaborazioni e da più di 30 anni progetta installazioni con performance importanti ed è in grado di sopperire ad ogni tipo di esigenza progettuale.

Se sottoponete le problematiche per le recinzioni ai frutteti, vigneti, noccioleti e oliveti Badifarm sarà in grado di potervi aiutare e soprattutto evitare le pesanti perdite del duro lavoro causate da questi ospiti non desiderati.

I Nastri Elettrificati Antiurto di Sicurezza Badi Farm hanno garanzia 10 anni utilizzati con il nostro Sistema. L’azienda ha sempre a disposizione pezzi di ricambio per gli apparati elettrificatori che sono tra i più diversi (alimentato a 220/230v, 12v, con batteria a scarica lenta, anche con pannello solare) con performance tra i 20 Km e i 100,00 Km.

La soluzione Badifarm: Recinto Elettrificato Antiurto di Sicurezza apposito per selvatici

Caratteristiche che rendono il nostro sistema indispensabile:

Visibilità;

Resistenza della barriera di contenimento;

Trasmissibilità dell’impulso elettrico;

Isolamento del circuito;

Possibilità di costruire un sistema a più altezze e possibilità di modificare, allargare e spostare in qualunque momento.

Altri parametri importantissimi sono la solidità dell’impianto, l’assistenza, il minimo di manutenzione sulla linea elettrificata, la robustezza della stessa. Il nostro sistema soddisfa tutte queste necessità e si avvale di un apposito nastro con garanzia di 10 anni con caratteristiche e performance tali da renderlo molto visibile dagli animali ed insuperabile.

Il Nastro Antiurto di Sicurezza Badi Farm è composto da: 10 fili inox di 0,40 mm per una conduzione elettrica formidabile, resistente alle dispersioni, 31 fili di polietilene da 0,50 mm che garantiscono un’eccezionale resistenza meccanica e

2 fili antiurto in poliestere da 0,80 mm che rendono impossibile l’allungamento per stiramento. Disponibile in tre colori: bianco, colore classico, marrone, colore naturale e poco invasivo, e verde, colore naturale e discreto, tutti visti ottimamente dagli animali e soprattutto rispettati!

Non aspettate di essere in emergenza: programmate ora il vostro recinto

In tutte le zone d’Italia e non solo, il sistema risponde con grande successo ed efficacia ad ogni esigenza, le dimensioni del nastro fanno sì che gli animali vedendola non la sfidino più. Utilizziamo acciaio inossidabile della miglior qualità e gli isolatori sono progettati per resistere a sbalzi di temperatura da -30° a +70°.

La facilità di utilizzo e la possibilità di modificare, spostare e allargare in qualsiasi momento il sistema la rendono l’unica soluzione possibile per un controllo naturale dei selvatici. Sembra un sistema costoso, ma fa risparmiare soldi a chi lo installa a guardia dei suoi campi, vista la qualità e la vita media tripla rispetto ad altri sistemi.

Mandate a Badifarm le misure o una piantina del vostro vigneto o frutteto per richiedere un preventivo gratuito. Per informazioni: info@badifarm.com – tel +39 0331908003 – www.badifarm.com

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it