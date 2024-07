Calici di Stelle: dal 27 luglio al 28 agosto un mese intero di iniziative in tutta Italia tra città, borghi e cantine

ROMA – Calici di Stelle a cura del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Città del Vino è alle porte per un mese di imperdibili serate alla scoperta dei luoghi del vino più affascinanti del Bel Paese.

Da sabato 27 luglio a domenica 25 agosto, tra le cantine, le piazze e i borghi più belli d’Italia, si respirerà un’atmosfera di festa dove i produttori delle cantine socie del Movimento Turismo del Vino incontreranno wine lover italiani e stranieri, sotto il segno del cielo stellato.

Tra degustazioni di grandi vini, balli, esperienze sensoriali e cacce al tesoro tra i filari, Calici di Stelle vuole avvicinare molti nuovi appassionati ai grandi vini italiani. Il Movimento Turismo del Vino intende affascinarli, con momenti unici e coinvolgenti in cui il vino viene presentato come simbolo di civiltà, tradizione, natura e convivialità con incontri tra produttore e consumatore all’insegna del bere consapevole.

“Un viaggio dalle stelle ai calici quello dell’edizione 2024 di Calici di Stelle – afferma la Presidente del Movimento Turismo del Vino Violante Gardini Cinelli Colombini – che le cantine socie MTV di tutta Italia sono pronte ad offrire agli enoturisti momenti di grandi degustazioni dal tramonto alla notte, in un “Summer Wine Party”. Le associazioni regionali insieme ai loro soci hanno ideato eventi unici offrendo degustazioni di grandi vini contornate da cacce al tesoro, racconti di tradizioni gastronomiche, osservazioni astronomiche, street food, spettacoli di artisti di strada, visite guidate in luoghi di rilevanza artistica, talk culturali e non potevano mancare la musica dal vivo, i DJ set e i concerti. Un mese di esperienze imperdibili che i produttori condivideranno lover raccontando i loro vini e le tradizioni del proprio territorio seguendo la filosofia del consumo moderato.”

“Tanti appuntamenti in tutta Italia da vivere nelle serate di Calici di Stelle. Nelle piazze delle Città del Vino torna il grande evento enologico dell’estate – sottolinea Angelo Radica, presidente Associazione nazionale Città del Vino -. I nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti e winelover, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità, del bere consapevole e delle tante realtà enologiche che possiamo vantare in Italia. Una collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, per un mese di eventi da non perdere. Degustazioni nelle piazze, in castelli, fra i vigneti, all’alba e al tramonto, con eventi collaterali, musica d’autore, e piatti e produzioni tipiche del nostro Paese.”

Occhi puntati al cielo per gli attesissimi eventi astronomici in programma, a partire dall’osservazione della stella Vindemiatrix, simbolo del magico incontro tra vino e astronomia che illuminerà le serate di agosto subito dopo il tramonto. E ancora la notte di San Lorenzo, la Superluna di lunedì 19 agosto e tanti altri appuntamenti organizzati dai produttori sul tema Mitologia – “Bacco e il vino” e “Astronomia e costellazioni” per valorizzare l’affascinante connubio tra vino, mitologia e il cosmo.

Il viaggio tra il vino e le stelle continua anche in vigna con passeggiate tra i filari in compagnia dei produttori sul tema “Scienza e Agricoltura” per approfondire i metodi di produzione dalla vigna al calice, anche in relazione all’influenza delle fasi lunari. Come ogni anno Calici di Stelle mette in scena un programma di esperienze uniche e trasversali: mostre, visite a luoghi artistici normalmente chiusi al pubblico, incontri letterari e performance musicali per conoscere la Cultura e le Tradizioni di ogni territorio, che si ritrovano poi all’interno del calice. Non mancheranno degustazioni di vitigni autoctoni ma anche artisti di strada, cacce al tesoro, pic nic e momenti di meditazione tra i filari per concedersi un attimo di relax nel verde. A completare l’interessante calendario di appuntamenti, numerosi laboratori sensoriali per grandi e piccoli appassionati per assaggiare i prodotti tipici e scoprire le produzioni artigianali identitarie di ogni regione.

