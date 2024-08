“Poggibonsi di Gusto”: nella cittadina senese arrivano gli street e finger food in tutte le vie del centro

POGGIBONSI (SI) – Le piazze di Poggibonsi si aprono il 15 settembre ad un trionfo di street e finger food. Chef stellati, come Gaetano Trovato del ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa, ed espressione del territorio come Filippo Saporito della Leggenda dei Frati, adesso a Firenze, oppure Maurizio Bardotti del Passo dopo Passo di Castellina in Chianti propongono le loro specialità in formato “da passeggio” per tutta la giornata accanto alle più famose cantine del territorio.

Con loro ci sono, tra gli altri: Opera Waiting, laboratorio dolciario pluripremiato per i suoi panettoni, la pizzeria gourmet La Pergola di Radicondoli; il gelatiere di San Gimignano Sergio Dondoli della Nazionale Italiana due volte campione del mondo; il mitico Barrino di Montisi (Montalcino) con l’osteria Ombelico del Mondo.

Poggibonsi di Gusto, edizione zero, è la nuova manifestazione che Via Maestra Centro Commerciale Naturale ha voluto realizzare, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, per celebrare le eccellenze enogastronomiche che questa parte di Toscana può offrire. La kermesse enogastronomica si sviluppa nelle cinque piazze del centro storico, durante l’intera giornata di domenica 15 settembre.

I banchi d’assaggio a disposizione dei visitatori sono circa 30 con due proposte per ogni ristorante che partecipa. Sessanta piatti diversi da assaggiare e da accompagnare con vini delle nostre Doc e Docg più famose (Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano), molte bollicine, un gemellaggio con i vini sardi e una incursione in Maremma per conoscere i vini dell’America’s Cup. A “Poggibonsi di Gusto” è infatti presente l’azienda vitivinicola ColleMassari “Official Wine Supplier” di Alinghi Red Bull Racing, il prestigioso team velico svizzero che contende a Luna Rossa il più ambito trofeo velistico del mondo e la più antica competizione sportiva internazionale con quasi due secoli di storia.

Special Guest della giornata è Simona Geri, nota Wine Educator con oltre 53mila follower su Instagram (@simonagsommelier), ambasciatrice in Toscana della Wia (Wine International Association) e presente nelle giurie di WineHunter Merano Award e di Grands Vins de France Mâcon. Simona Geri guiderà la degustazione dedicata alle eccellenze locali e si cimenterà in una sessione di mixology presentando una selezione di cocktail. Lei, infatti, oltre ad essere una sommelier Ais, ha intrapreso e concluso anche il percorso mixology. La degustazione e la presentazione dei cocktail si svolgono nel Caffè del Teatro Politeama che si affaccia sulla piazza principale della città.

“Poggibonsi di Gusto vuole esaltare la nostra enogastronomia- spiega Laura Martelli, presidente del Centro Commerciale Naturale Via Maestra – Lo scopo è quello di far vivere il centro storico con un’offerta di eventi di qualità, semplici da fruire e ricchi di tipicità”.

