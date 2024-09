L’agriturismo punta su innovazione e tecnologia e nel futuro anche l’intelligenza artificiale

AREZZO – Profumi, colori e sapori dell’autunno caratterizzeranno la stagione di Agrietour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale che si terrà ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 27 ottobre prossimi con la sua edizione numero ventidue.

L’evento, punto di riferimento per un settore in crescita per offerta e per innovazione, quest’anno si rinnova non solo nelle date, da novembre a ottobre, ma apre ancor di più alla tecnologia. Filo conduttore della manifestazione aretina sarà, infatti, l’Intelligenza Artificiale (AI) declinata ai settori dell’agricoltura e dell’accoglienza con lo spazio Agri@Intelligence. Ad Agrietour si porrà l’accento su come queste tecnologie siano alla base dell’evoluzione di questi settori. Ma soprattutto si cercherà di capire se e come l’Intelligenza Artificiale stia davvero rivoluzionando il settore agricolo e quello turistico.

Agri Tech: AI per coltivare il futuro è lo spazio pensato dagli organizzatori con momenti dedicati a comprendere il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’agricoltura moderna. Saranno presentate soluzioni innovative che utilizzano l’AI per migliorare la produttività, per ottimizzare le risorse e per rendere l’agricoltura più sostenibile. Grazie a Professional Training Session sono previsti momenti formativi per scoprire come le tecnologie 4.0 stiano cambiando il modo di fare agricoltura e per capire se davvero si vada verso una nuova era dell’accoglienza, in cui l’AI gioca un ruolo fondamentale. Proprio con Digital Travel sarà esplorato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mondo del turismo rurale. Si parlerà di come queste tecnologie possono migliorare l’esperienza dei viaggiatori, personalizzare i servizi e ottimizzare la gestione delle strutture ricettive, aprendo la strada a nuove opportunità nel turismo rurale.

AgrieTour come sempre sarà anche tradizione con il workshop e l’Academy per la formazione. La presenza in fiera della Borsa dell’Agriturismo, il workshop, unico in Italia, dove l’offerta agrituristica rappresentata dalle aziende agricole italiane, incontra la domanda dei buyer nazionali ed esteri resta uno dei fiori all’occhiello. Una serie innovativa di appuntamenti business-to-business tra strutture ricettive di campagna e tour operato specializzati in esperienze emozionali all’aria aperta, che rendono unica la manifestazione toscana. Vi sarà poi la formazione. L’Academy di AgrieTour è il programma formativo rivolto agli agriturismi e agli operatori di settore. L’attività della Academy è caratterizzata da Convegni Istituzionali e dal Master. Le attività della Academy sono legate al main topic dell’edizione 2024: l’Intelligenza Artificiale applicata nei settori agricolo e turistico. Il Master in particolare, di alto profilo tecnico, pensato appositamente per consentire agli operatori del settore di rimanere aggiornati su aspetti cruciali come tecnologia, gestione e marketing, al fine di migliorare le performance e il successo delle proprie attività. Il master si caratterizza per la sua approfondita analisi di argomenti che seguono un fil rouge incentrato sull’innovazione e riflette gli argomenti e i percorsi proposte all’interno delle Arene Tematiche Experience e Tech.

L’agriturismo, un settore di riferimento e in crescita per l’offerta turistica italiana. L’agriturismo continua a rappresentare uno dei comparti più dinamici e vivaci dell’agricoltura italiana e trasversalmente del turismo. Il numero di aziende agrituristiche in Italia, infatti, ha continuato a crescere durante tutto il periodo pandemico: +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e +3,3% rispetto al 2019, per arrivare nel 2023 a 25.390 aziende. Una crescita anche in termini di valore della produzione, tornata sopra il miliardo di euro: ovvero 1 miliardo e 162 milioni di euro +44,8% sul 2020. L’agriturismo, per valore, rappresenta dunque l’1,9% dell’intera branca agricoltura e il 22,6% delle attività secondarie.

AgrieTour, Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale, è la fiera di riferimento del settore. La 22° edizione si svolgerà ad Arezzo Fiere e Congressi dal 25 al 27 ottobre 2024. www.agrietour.it

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it