Anche l’Emilia-Romagna rientrerà nel fondo solidarietà di Bruxelles. Decisione nel corso dell’Agrifish

ROMA – Confagricoltura plaude alla decisione, presa in seno al Consiglio Agrifish in corso di svolgimento a Bruxelles, di mobilitare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023. L’assistenza si avvarrà dei fondi del bilancio 2024 dell’UE.

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea sarà mobilitato per un importo totale di 1.028,54 milioni di euro in stanziamenti d’impegno e di pagamento, compreso l’importo di 231,78 milioni di euro come pagamenti anticipati, di cui 446,64 milioni di euro per fornire assistenza all’Italia a seguito delle inondazioni causate da precipitazioni estremamente intense nella regione Emilia-Romagna nel maggio 2023 (378,83 milioni di euro), compreso l’importo di 94,71 milioni di euro come anticipo, e nella regione Toscana nell’ottobre e novembre 2023 (67,81 milioni di euro).

A seguito della decisione presa quest’oggi, una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE, l’Unione europea trasferirà il denaro dalla riserva per la solidarietà e gli aiuti d’emergenza nel suo bilancio 2024 alla linea di bilancio operativa del cosiddetto Fondo di solidarietà dell’UE, da dove potrà essere versato ai Paesi che hanno richiesto l’assistenza finanziaria di questo fondo dopo essere stati colpiti da disastri naturali.

