I legumi al centro di un incontro il 26 settembre a Firenze ai Georgofili

FIRENZE – Giovedì 26 settembre alle ore 10.00, nella sede dell’ Accademia dei Georgofili (in presenza e on-line), si svolgerà un incontro su: “Valorizzazione del potenziale nutrizionale ed ambientale dei Legumi”.

I legumi, grazie al loro alto valore nutrizionale e al ridotto impatto ambientale della loro coltivazione, stanno attirando crescente interesse, specialmente nella formulazione di alimenti senza glutine per celiaci, diabetici e iperlipidemici. Tuttavia, il consumo pro-capite è limitato a 21 g/giorno, probabilmente a causa della lunga preparazione, del sapore poco gradevole, delle proteine difficili da digerire, dei potenziali problemi gastrointestinali e dell’alto contenuto di anti-nutrienti come acido fitico, tannini, inibitori enzimatici e oligosaccaridi. Diverse tecnologie sono state proposte per ridurre gli anti-nutrienti.

L’obiettivo di questa giornata di studio è esplorare l’uso dei legumi in cucina, il loro valore nutrizionale, le attuali tendenze del consumo e le nuove prospettive per l’uso di trattamenti come la fermentazione e il maltaggio per aumentarne le potenzialità di consumo e ridurne l’impatto ambientale complessivo.

PROGRAMMA

Ore 10.00 – Apertura dei lavori

Paolo Fantozzi, Presidente Comitato Consultivo sulle Tecnologie Alimentari dell’Accademia dei Georgofili

Ore 10.20 – Relazioni

– Voglia di legumi, Francesca Petrocchi – Università degli Studi della Tuscia

– Scenario evolutivo dei legumi dal break salutistico alla ristorazione, Carlo Hausmann – Agro Camera Roma

– Legumi: aspetti nutrizionali, Lorenzo Donini – Sapienza Università di Roma

– Processi fermentativi e legumi, Carlo Giuseppe Rizzello – Sapienza Università di Roma

– Processo di maltaggio di legumi dell’Alto Lazio Alessio Cimini – Università degli Studi della Tuscia

– Analisi NMR per monitorare il profilo chimico dei legumi maltati Anna Maria Giusti, Mattia Spano – Sapienza Università di Roma

– Legumi maltati: costi di produzione e consumer tests, Francesco Pacchera, Michela Piccarozzi – Università degli Studi della Tuscia

– Impatto ambientale dei legumi maltati, Mauro Moresi – Accademia dei Georgofili, Università degli Studi della Tuscia

Ore 13.10 – Conclusioni

Alessandro Ruggieri – Università degli Studi della Tuscia, Paolo Fantozzi – Accademia dei Georgofili

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/XVUQiVMSKr3BvQCM7

