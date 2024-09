Grano duro: lieve aumento per il Fino (+2 euro/t.) a Borsa Merci Bari (24 settembre). Ora vale 312-317 euro a tonnellata

BARI – Aumenta di 2 euro alla tonnellata il valore del grano duro Fino.

Un minimo rialzo dopo settimane di valori stabili.

E’ quanto emerge nel listino della commissione cereali e legumi della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 24 settembre 2024 (rispetto all’ultima quotazione).

La quotazione del Fino va a 312-317 euro a tonnellata; ancora non quotati il Buono Mercantile (a metà luglio a 340-345 euro/t) ed il Mercantile (era a 330-335 euro a tonnellata).

Quotazioni invariate per il Grano duro BIOLOGICO: il Fino resta quotato 360-365 euro/t.; non quotati il Buono Mercantile (era a 380-385 euro/t. a metà luglio), ed il Mercantile.

Invariato anche il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” che è quotato 375-380 euro/tonnellata; e l’Extracomunitario Canadese 2 che vale 370-375 euro/t. Anche il grano duro spagnolo resta stabile ed è quotato 307-317 euro a tonnellata.

In diminuzione il grano tenero nazionale (-2 euro a tonnellata) che è quotato 322-332 euro/t per lo speciale e 247-252 per il Fino.

Il tenero di importazione francese cala di 2 euro a tonnellata (246-248 euro/t.), diminuisce anche il tenero ucraino (che vale 219-222).

Quotazioni invariate per le semole, così come per le farine in sacco.

Invariati anche i cruscami di grano duro e tenero, tranne il tenero cubettato rinfusa: Crusca larga di tenero/cruschello di tenero in sacco di carta; Cruscame di tenero cubettato rinfusa: -6/-7 euro/t; Tritello di duro rinfusa; Cruscame di duro cubettato rinfusa; Farinaccio di duro rinfusa e Farinaccio di duro in sacco di carta; Farinaccio di tenero in sacco di carta.

RISI

Valori invariati per i risi produzione nazionale e franco arrivo Bari e provincia in sacco. Il Fino Ribe vale 1.270-1.320 euro/ton.; il Superfino Arborio, vale 1.910-1.960; il Fino Parboiled Ribe valore 1.370-1.420 euro/t. e Fino Parboiled Roma quotazione di 1.650-1.700 euro/t.

Valori invariati per quanto riguarda le leguminose.

Tutti i listini del grano duro nella rubrica: seminativi

