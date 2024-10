Il Consorzio Italia del Gusto al Sial di Parigi 2024: l’eccellenza agroalimentare italiana accelera export globale

PARIGI – Il Consorzio Italia del Gusto, leader nella promozione dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, partecipa al SIAL di Parigi 2024, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’industria food & beverage internazionale.

Secondo i dati dell’Osservatorio sui Mercati Internazionali, realizzato da Nomisma per conto del Consorzio Italia del Gusto, l’export agroalimentare italiano ha registrato un incremento dell’8,6% nel primo semestre 2024.

“La nostra partecipazione al SIAL 2024 è un momento cruciale per mostrare al mondo l’eccellenza dei prodotti italiani, non solo in termini di qualità ma anche di sostenibilità e innovazione. È attraverso questo impegno che possiamo continuare a crescere sui mercati internazionali, mantenendo salde le nostre radici e valorizzando il lavoro delle nostre aziende – afferma Giacomo Ponti, Presidente del Consorzio Italia del Gusto -. Siamo fieri del ruolo che ricopriamo nel rafforzare la competitività del Made in Italy, puntando sempre più su filiere sostenibili e prodotti che raccontano il territorio”.

Secondo l’Osservatorio Nomisma, i mercati chiave che hanno visto l’incremento dell’export dei prodotti italiani sono Francia, Stati Uniti, Cina e Brasile.

La Francia, in particolare, continua a rappresentare un mercato strategico, con una domanda crescente di formaggi, prodotti da forno e cioccolata, che consolidano l’immagine dell’Italia come leader in questi settori.

L’export di vino e pasta secca verso il Brasile ha visto un forte aumento, nel primo semestre 2024, c’è stata una significativa crescita nell’importazione in volumi per sciroppi e riso che guadagnano rispettivamente il +126% e il +85% rispetto al primo semestre 2023.

Con oltre 30 aziende italiane associate, il Consorzio Italia del Gusto continua a rappresentare una forza propulsiva per l’internazionalizzazione del settore agroalimentare, unendo le eccellenze del Made in Italy per affrontare le sfide globali del futuro.

