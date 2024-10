Mortadella Day, un successo internazionale. Export a +8,7%, è consumata in 74 Paesi

ROMA – A Palazzo Esposizioni a Roma, il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna ha festeggiato la XII edizione del Mortadella Day.

Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella Bologna (vero e proprio antesignano dell’odierno Disciplinare di produzione IGP) quest’anno il Mortadella Day ha parlato un linguaggio internazionale, partendo dal dato di fatto che la Mortadella Bologna IGP piace anche all’estero, al punto che è esportata in ben 74 paesi nel mondo. Dal Brasile ad Hong Kong, dalla Finlandia al Sud Africa, dal Canada alla Nuova Zelanda.

La giornata si è aperta con il Talk Show “Mortadella Bologna in the World” durante il quale il direttore del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, Gianluigi Ligasacchi ha illustrato i motivi per cui la Mortadella Bologna IGP continua a riscontrare ad attrarre numerosi consensi in tutto il mondo, tanto da registrare nei primi 6 mesi di quest’anno un incremento dell’export dell’8,7%, dato che assume maggior valore, poiché ottenuto dopo la crescita del +6,7% registrata nel 2023. L’altro intervento è stato quello del nutrizionista sportivo Mario Ciarnella, che ha spiegato come la Mortadella Bologna IGP si inserisce tranquillamente all’interno di diete bilanciate, grazie ai valori nutrizionali in linea con le moderne esigenze alimentari.

Si è proseguito con l’appuntamento più atteso, lo Show Cooking Internazionale dedicato alla Mortadella Bologna, condotto dalla giornalista Monica Caradonna, durante il quale tre Chef si sono sfidati nel proporre ricette originali in grado di valorizzare e interpretare in modo internazionale la Mortadella Bologna IGP. Il primo a scendere in campo è stato Ricardo Takamitsu, lo chef nippo-brasiliano che, per l’occasione, ha proposto un sushi dal gusto mediterraneo. Il secondo sfidante è stata la chef Diana Beltran, originaria di Acapulco, che ha realizzato un piatto esotico: Tostadita de mortadella al profumo de chipotle. Infine, si è esibito il padrone di casa, ovvero lo chef Luca Pezzetta, pizzaiolo e panificatore di spicco a livello nazionale che, per l’occasione, ha realizzato una sua versione gourmet del binomio intramontabile “pizza e mortadella”.

A far parte della giuria, oltre al nutrizionista Mario Ciarnella, ci sono stati due “sous chef” d’eccezione: Valeria Marini, attrice, showgirl e imprenditrice italiana e l’attore del piccolo e grande schermo, così come del palcoscenico teatrale, Giorgio Pasotti.

Infine, portata alla ribalta da Valeria Marini, ha fatto l’ingresso in scena la speciale torta di compleanno alla Mortadella Bologna IGP, appositamente realizzata per celebrare il 363° anniversario del Bando del Cardinal Farnese. Un tripudio di colore, quello rosa ovviamente, e di gioia con tanto di candeline. In altri termini, un vero e proprio invito a godersi la vita con la Regina Rosa dei Salumi.

