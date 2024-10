Grano duro: quotazioni stabili (29 ottobre) a Bari. Il Fino resta a 320-325 euro/t; invariati il canadese a 406 euro e grano spagnolo

BARI – Restano invariate le quotazioni del grano duro questa settimana.

E’ quanto emerge dal listino della commissione cereali e legumi della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 29 ottobre 2024 (rispetto all’ultima quotazione).

Il valore del Fino resta invariato a 320-325 euro a tonnellata; ancora non quotati il Buono Mercantile (a metà luglio a 340-345 euro/t) ed il Mercantile (era a 330-335 euro a tonnellata).

Stabile anche il grano duro BIOLOGICO: il Fino resta quotato 368-373 euro/t.; non quotati il Buono Mercantile (era a 380-385 euro/t. a metà luglio), ed il Mercantile.

Senza variazioni anche le produzioni di grano duro di provenienza estera. Il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” resta alla quotazione di 401-406 euro/tonnellata; l’Extracomunitario Canadese 2 vale 396-401 euro/t. Invariato il grano duro spagnolo che resta quotato 327-337 euro a tonnellata.

Per il grano tenero nazionale: stabile lo speciale che è quotato 327-337 euro/t; così come il Fino quotato 259-264.

In calo questa settimana il tenero di importazione francese, che scende di 12 euro a tonnellata (248-250 euro/t.), e – 6 euro/t. il tenero ucraino (che ora vale 238-241).

Quotazioni invariate per le semole, così come per le farine in sacco, ma anche orzo, granturco e avena.

Aumenti per i cruscami di grano duro e tenero: Crusca larga di tenero/cruschello di tenero in sacco di carta + 4 euro/t.; Cruscame di tenero cubettato rinfusa: + 3 euro/t; Tritello di duro rinfusa + 4 euro/t.; Cruscame di duro cubettato rinfusa + 3 euro/t.; Farinaccio di duro rinfusa e Farinaccio di duro in sacco di carta + 3 euro/t.; invariato il Farinaccio di tenero in sacco di carta.

RISI

Valori stabili per i risi produzione nazionale e franco arrivo Bari e provincia in sacco. Il Fino Ribe (-100 euro/t.) vale 1.170-1.220 euro/ton.; il Superfino Arborio (+150 euro/t), vale 2.060-2.110; il Fino Parboiled Ribe (-100 euro/t) valore 1.270-1.320 euro/t. e Fino Parboiled Roma (-50 euro/t.) quotazione di 1.600-1.650 euro/t.

Tutti i listini del grano duro nella rubrica: seminativi

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it