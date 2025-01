Olio d’oliva, extravergine di Foggia a 9,40 euro/kg è la prima quotazione del 2025. Valori stabili in 18 piazze italiane anche per le Dop (3 gennaio)

ROMA – Viene da Foggia la prima quotazione 2025 per l’olio extravergine d’oliva: valore stabile a 9,40 euro/kg.

Tutte invariate le quotazioni degli oli extravergine d’oliva questa settimana così come le Dop e Igp.

È quanto emerge dalle quotazioni – su 18 piazze italiane – nel listino a venerdì 3 gennaio, pubblicato da Ismeamercati, con i valori fissati dal 23 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025.

I valori dell’olio extravergine d’oliva: a Palermo la quotazione è di 9,90 euro al kg; a Trapani 9,70 euro al kg; Pescara e Chieti la quotazione è di 12 euro al kg; Ragusa 10,95 euro/kg. In Puglia, a Bari il valore resta a 9,55 euro al kg; così come a Brindisi, Lecce e Taranto.

Per l’extravergine la media delle 10 piazze prese in esame è di 10,17 euro/kg, con Pescara e Chieti in vetta delle quotazioni con 12 euro al kg, ma comunque valori mediamente alti in tutte le piazze.

A Bari olio extravergine d’oliva e olio dop Terra di Bari hanno riportato la stessa quotazione (9,55 euro al kg).

Stabili le quotazioni di olio dop.

Il dop Terre di Bari è quotato 9,55 euro/kg. Per gli oli calabresi, il Bruzio vale 9,60 euro/kg e il Lametia 9,90 euro/kg. Il dop Riviera dei fiori a 14,50 euro/kg e il dop Riviera Ligure a 14,50 euro/kg. Stabili anche le altre quotazioni: dop Val di Mazara 10,23 euro/kg; il dop Dauno 9,55 euro/kg. Stabili, questa settimana, anche il dop Monti Iblei a 12,50 euro/kg; il Valli Trapanesi a 9,90 euro/kg; l’Aprutino Pescarese a 12 euro/kg; il Garda dop, quotato 16,50 euro/kg; il Brisighella, che vale 21 euro/kg; il Colline Teatine 12 euro/kg; il Chianti Classico invariato a 16 euro/kg; dop Umbria a 12 euro/kg; Canino a 10,50 euro/kg. Anche l’olio Igp Toscano (sulla piazza di Siena) è invariato a 12 euro/kg.

Le piazze interessate sono: Chieti, Pescara, Brindisi, Foggia, Gioia Tauro (Rc), Lecce, Taranto, Imperia, Verona, Palermo, Ragusa, Trapani, Bari, Firenze, Perugia, Ravenna, Viterbo, Siena.

I prezzi indicati sono pubblicati a fini specificatamente informativi; sono rilevati con riferimento esclusivo alla fase di contrattazione tra produttore e mediatore, grossista, rivenditore, fanno sapere le Camere di Commercio.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it