Sdf sceglie Ibf Servizi come partner per la precision farming

SDF – tra i principali produttori mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel che distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori e Grégoire – ha scelto come partner strategico IBF Servizi – la società leader nell’offerta di servizi di agricoltura di precisione, partecipata da BF Spa, ISMEA, da A2A Smartcity ed e-Geos (Gruppo Leonardo) per sviluppare e fornire pacchetti di agricoltura digitale ai propri clienti.

L’accordo tra i due attori – leader nei loro rispettivi campi e legati da una visione altamente innovativa e tecnologica dell’agricoltura e delle applicazioni in campo – permetterà a IBF Servizi di fornire il suo know-how a SDF, che potrà così integrare la propria offerta di servizi digitali dedicati all’agricoltura di precisione che già comprende sistemi di guida automatica ad alta precisione, applicazioni ISOBUS, gestione delle flotte e dei dati con pacchetti agronomici pensati per ottimizzare la resa dei campi in funzione di diverse dimensioni ed esigenze.

Un ulteriore passo in avanti che nasce dalla consapevolezza di una necessità impellente di diffondere i principi dell’agricoltura 4.0 in un sistema agricolo nazionale, sempre più bisognoso di un approccio, che in questi anni, ha dimostrato di essere vincente in termini di rese e ritorni economici per le aziende agricole. Gli strumenti di agricoltura di precisione, dal trattore ai servizi digitali connessi, consentono infatti di ottimizzare l’utilizzo delle risorse – riducendo gli sprechi e incrementando le rese – evitare sovrapposizioni di trattamenti – ottimizzando i processi – e ridurre l’applicazione di fertilizzanti e fitofarmaci, con evidenti benefici sia in termini economici che ambientali. Una sostenibilità ambientale, etica ed economica – che il modello IBF Servizi ha ampiamente dimostrato in questi anni durante i quali ha gestito oltre 90.000 ettari in Italia e a cui SDF contribuisce attraverso la tecnologia innovativa delle proprie macchine.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questo accordo con SDF, una partnership che per noi costituisce un importante riconoscimento del nostro know-how e del lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti – partendo prima dalle attività svolte sui terreni di Bonifiche Ferraresi – e successivamente sugli oltre 90.000 ettari gestiti nel 2020 in Italia. Una leadership nel settore dell’agricoltura digitale, resa possibile anche grazie ai nostri partner tecnologici e a quelli accademici.” – ha dichiarato Federico Vecchioni – Amministratore Delegato del Gruppo BF SpA.

“La collaborazione con IBF Servizi è per noi motivo d’orgoglio e rafforza ulteriormente la partnership avviata a luglio con Bonifiche Ferraresi” ha dichiarato Lodovico Bussolati, Amministratore Delegato di SDF “Grazie a questo accordo SDF amplia la propria offerta di prodotti digitali e sarà in grado quindi di offrire ai propri clienti servizi agronomici che permetteranno loro di incrementare performance, qualità e ridurre i costi, ponendo sempre maggiore attenzione all’efficienza produttiva e alla sostenibilità ambientale.”