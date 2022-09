La gamma di pneumatici BKT per il recycling si amplia con nuove misure

SEREGNO (MI) – I macchinari che operano all’interno dei centri adibiti al riciclo dei materiali sono diversi tra loro, destinati ad attività differenti e affrontano uno tra gli ambienti più difficili e impegnativi per gli pneumatici. Per questo motivo BKT non ha solo sviluppato prodotti ad hoc, ma ha continuato ad ampliare la gamma di pneumatici disponibili, in modo da fornire quante più misure e varianti possibili e rispondere così a ogni più specifica esigenza.

Per lo sviluppo dei suoi pneumatici BKT è partita dalle esperienze degli utilizzatori e dalle loro necessità e ha creato delle gamme di prodotti che rispondono ai requisiti di estrema resistenza e durevolezza, oltre a dare stabilità e comfort per chi è alla guida del veicolo.

Dalle esperienze sul campo sono quindi nate le cinque le gamme ultra-specializzate di pneumatici BKT destinate alle pale caricatrici, skid steer e ai sollevatori telescopici per le operazioni di movimentazione nei luoghi atti allo smaltimento e al riciclo di materiali.

In primis, SKID MAX SR-SKIDDER, che consente di trasportare elevati carichi mantenendo una perfetta stabilità. Disponibile ora in due misure, inclusa la novità da poco introdotta: 300/70 R 16.5.

La sua struttura All Steel con cinture in acciaio conferisce una maggiore resistenza alla carcassa e quindi alle aggressioni. Lo spessore del fianco contribuisce a ridurre al minimo il rischio di forature e danni accidentali e il bordo di protezione previene eventuali forature e urti che potrebbero danneggiare l’area attorno al cerchio.

Il battistrada robusto e ampio è stato progettato con un tassello centrale continuo che, in combinazione con una mescola del battistrada antistatica ed estremamente resistente alle abrasioni, garantisce un’ottima trazione e una lunga durata.

Segue BK-LOADER 53, ora disponibile nella misura novità 405/70 R 18, oltre alla 405/70 R 20 già esistente. È dotato di cinture in aramide e, grazie allo speciale disegno del battistrada extra profondo, assicura un’ottima stabilità laterale e una straordinaria resistenza all’usura, a tagli e perforazioni. Si distingue per l’eccezionale proprietà di auto-pulitura che assicura la rapida espulsione di detriti. Non mancano grip e trazione eccellenti sia su superfici bagnate che asciutte.

E poi ancora EARTHMAX SR 53, con le nuove varianti della misura 29.5 R 29, ora disponibile sia in classe L-5 ** UMS (Underground Mining Service) che L-5 *** super resistente. La profondità del battistrada di classe L-5 riduce fortemente l’usura dello pneumatico, oltre a mostrare eccellenti proprietà autopulenti. La sua mescola speciale offre un’ulteriore resistenza ai tagli. È ottimo per loader e dozer impegnati in situazioni estreme.

EARTHMAX SR 55 è dotato di profondità extra e superficie liscia del battistrada di classe L5-S in grado di offrire una lunga durabilità, riducendo così al minimo i tempi di fermo macchina. Non da meno sono le sue straordinarie doti di stabilità e trazione.

Infine, GIANT TRAX è pensato per pale skid steer che lavorano sulle superfici ruvide. Il battistrada extra profondo con blocchi più larghi e più robusti assicura ottima trazione, stabilità e resistenza alle possibili perforature. Tagli, lacerazioni e usura sono contrastati dalla speciale mescola del battistrada.

BKT ha pensato nel dettaglio a ogni specifica applicazione recycling, rispondendo in concreto con un prodotto di qualità che garantisce sempre la massima efficienza e sicurezza, che incontra le esigenze dei professionisti del settore e risponde ad ogni necessità. Perché ogni attività è diversa e speciale e ha bisogno di pneumatici specifici.

