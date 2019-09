Mobilità sostenibile, il Consorzio Latteria Virgilio presenta il 19 settembre la nuova motrice a metano liquefatto

Non è soltanto capofila del progetto europeo “Life Dop”, mirato a valutare le impronte ambientali nella produzione di latte e nelle filiere del Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Il Consorzio Virgilio, cooperativa lattiero casearia di secondo grado, è anche una delle prime società dell’alimentare italiano ad utilizzare una nuova motrice a metano liquefatto (Gnl) per il trasporto a lungo raggio del latte.

Un progetto di mobilità sostenibile che il Virgilio ha intrapreso in collaborazione con il gruppo svedese Scania e che ha portato alla realizzazione di un veicolo in grado di abbattere le emissioni, utilizzando appunto biogas e combustione stechiometrica.

La presentazione dei nuovi veicoli per la raccolta del latte è in programma giovedì 19 settembre alle ore 10, in occasione del convegno “Economia low Carbon: produzione e trasporto sostenibile”, nella sala consiliare del Consorzio Virgilio, in viale della Favorita 19 a Mantova.

Dopo i saluti del presidente del Consorzio Latterie Virgilio Paolo Carra, sono previsti gli interventi di Licia Balboni, presidente di Federmetano (“Metano per autotrazione: da una eccellenza italiana il trasporto sostenibile”); Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania (“Il mondo del trasporto: scenari presenti e futuri”); Simone Martinelli, Sales Engineer di Italscania (“Soluzioni di trasporto a metano”).

Successivamente, Stefano Garimberti e Sebastiano Buffa di Aral faranno il punto della situazione sul progetto Life Dop (“Quanto si può ridurre l’impronta di carbonio del latte? Il progetto Life Dop”); Matteo Zanchi di Ttgg affronterà l’argomento “Misurare per migliorare: monitoraggio dei consumi energetici in caseificio e soluzioni innovative per il loro contenimento”; Fausto Marchetti del Consorzio Latterie Virgilio parlerà di “Sostenibilità ambientale e protocolli di benessere animale al Consorzio Virgilio: due presupposti per una produzione consapevole”.

Il professor Gabriele Canali dell’Università Cattolica toccherà il tema della produzione consapevole con la relazione Produzioni agro-alimentari sostenibili: chi paga? I consumatori, i contribuenti o le imprese?”; focus sul “Mercato del Grana Padano e Parmigiano Reggiano: situazione attuale e la tendenza futura delle due Dop” con Angelo Rossi, fondatore di Clal.