Primo caso in Italia. Vino, vendemmia in Chianti classico per 6 ragazzi autistici

Un gruppo di sei ragazzi autistici sarà impegnato, dal 5 all’11 ottobre, nella vendemmia presso l’azienda vinicola Carobbio di Panzano in Chianti (Firenze), nel Chianti classico, nell’ambito di un progetto sociale che vede insieme la cantina e la Fondazione Istituto sacra famiglia onlus di Cesano Boscone (Milano).

Primo caso in Italia L’iniziativa vuol essere un’occasione di approccio al lavoro per i sei ragazzi autistici che si occuperanno della selezione delle uve, accompagnati e seguiti da due operatori. L’esperimento, spiega una nota, il primo di questo genere, si pone come obiettivo quello di promuovere attività professionalizzanti in persone con disturbo dello spettro autistico per contrastarne la marginalità sociale. Queste persone necessitano infatti di un’organizzazione del lavoro strutturata, hanno bisogno di risposte flessibili ma chiare, differenziate ma ripetute, integrate, continuative, coerenti. Per questo il lavoro verrà organizzato e strutturato in maniera chiara con consegne semplici e ben definite così che ogni ragazzo sappia esattamente cosa fare, quando e come svolgere il proprio compito. L’iniziativa ha come obiettivi educativi l’acquisizione di abilità lavorative, sociali, cognitive, di autonomia e competenze trasversali necessarie per esprimere il proprio ruolo, come ad esempio il riconoscimento e accettazione dei rapporti gerarchici, la puntualità, l’accuratezza nello svolgere il compito assegnato, e l’assunzione di responsabilità del proprio operato