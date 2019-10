Selenella scende in campo con il Bologna FC per portare i benefici della patata sulle tavole di calciatori e tifosi

Selenella, da sempre sensibile alle tematiche riguardo al benessere dei propri consumatori, è a fianco del Bologna FC per portare i benefici della patata sulle tavole di calciatori e tifosi.

La Patata Selenella, fonte di Selenio, Potassio, ricca di Amidi, vitamina C, B5 e Sali Minerali è un alimento adatto a tutti che non dovrebbe mai mancare in un regime alimentare sano ed equilibrato, e rappresenta l’alleato perfetto dello sportivo: una patata di medie dimensioni apporta infatti, circa il 10% del fabbisogno giornaliero di carboidrati, configurandosi così come una grande risorsa di energia dalle ottime prestazioni ad un ridotto contenuto calorico. I microelementi presenti in Selenella inoltre, sono un’eccellente risorsa benefica per l’organismo: il Selenio è un antiossidante naturale che aiuta a prevenire i radicali liberi responsabili del danneggiamento cellulare, ed il Potassio è un macronutriente fondamentale per il corretto funzionamento dell’apparato muscolare.

Selenella, in quanto supporter del Bologna FC, sarà presente allo Stadio Dall’Ara a bordo campo a fianco di giocatori e spettatori, e con lo spot TV nel maxischermo tra un tempo e l’altro, per supportare i ragazzi di Mihajlovic e sottolineare le qualità e i benefici del prezioso tubero.