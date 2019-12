Olio Dop, il sapore della qualità

Nuova puntata di Agritg, il format di informazioen agricola ideato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena.

In questa puntata: L’olio come icona di eccellenza delle terre di Siena, risultato di un duro lavoro di ricerca e di dedizione, un amore per la terra nato da lontano che oggi permette alla Società Agricola La Crocetta di San Casciano dei Bagni di produrre l’olio Nebbio, vincitore di numerosi premi. Un’eccellenza che trae la sua forza dal paesaggio incontaminato in cui vengono coltivati gli olivi.