Il misterioso Fufluns, il dio etrusco del vino, finisce in un canale Youtube

MONTEULCIANO (SIENA) – Fufluns è la divinità etrusca della vendemmia e del vino, assimilabile al dio greco Dioniso e al dio romano Bacco; nonostante fosse una delle divinità più importanti degli Etruschi, è ancora scarsamente conosciuta e indagata. Per provare a fare luce su questa figura avvolta nel mistero, il Comune di Montepulciano ha presentato ieri pomeriggio, nella Fortezza poliziana, il primo frutto di un lavoro di ricerca che vede una pubblicazione dal titolo “Fufluns e il Simposio. Una storia etrusca, tutta da scrivere” e il lancio di canale Youtube denominato proprio “Fufluns, il dio etrusco del vino” (link).

“Il nostro obiettivo è quello di parlare anche ai non addetti ai lavori utilizzando mezzi nuovi, oltre a quelli più classici della saggistica. Al momento è presento un primo video di una serie di approfondimenti che verranno pubblicati online su questa divinità, sul mondo etrusco e sulle origini della vinificazione nell’antica Etruria. Temi strettamente connessi all’identità di Montepulciano, alla nostra storia e cultura”, dichiarano Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano e Lucia Musso, assessore alla Cultura.

L’Amministrazione Comunale di Montepulciano, grazie anche alle risorse del Bando “Giornata degli Etruschi 2023”, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana, ha voluto avviare un lavoro per indagare sulle origini di questa figura ancora avvolta nel mistero. Come detto, durante la presentazione, si tratta solo di un primo passo di una ricerca che dovrà ulteriormente svilupparsi in futuro.

Il progetto è stato realizzato dal Comune di Montepulciano assieme alla Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” Montepulciano ed alla Società Storica Poliziana, in collaborazione con il Museo Civico Pinacoteca Crociani e al Consorzio del Vino Nobile. Alla presentazione pubblica hanno partecipato alcuni degli autori del saggio su Fufluns, ovvero Francesca Cenni, direttrice della Biblioteca Comunale, Duccio Pasqui, vice presidente della Società Storica Poliziana e l’assessore alla Cultura Lucia Musso. Tra i contributi presenti nella pubblicazione di “Fufluns e il Simposio. Una storia etrusca, tutta da scrivere” da segnalare anche quello di Giulio Paolucci, Direttore del Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Terme.

QUESTO IL CANALE YOU TUBE SU FUFLUNS: https://www.youtube.com/@FuflunsDioEtruscodelVino

