Mercato di Modena. Tutte le quotazione dopo la chiusura del 7 gennaio 2020

Il settore del bestiame bovino rileva quotazioni in aumento per le vacche da macello a peso morto. Il listino delle carni bovine fresche riporta prezzi in rialzo per le vacche di 1° e 2° categoria.

Nel mercato dei cereali e dei prodotti per l’industria mangimistica i prezzi risultano in aumento per mais estero, orzo nazionale, farina di mais estera e semi di soja nazionale.

Prima quotazione per l’orzo estero p.s. 63/65 e per la farina di estrazione di soia integrale nazionale/estera, proteine: 42-43% stq – motrice euro/tonn +6,00 e per la farina di estrazione di soja decorticata nazionale/estera, proteine: 44-46% stq – motrice euro/tonn +6,00.

Il mercato dei foraggi rileva quotazioni in aumento per la paglia di frumento pressata in balloni.

Quotazioni invariate per zangolato di creme fresche per burrificazione e formaggio Parmigiano Reggiano.

SCARICA IL LISTINO listino 2020-1