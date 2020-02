Forti venti e gelate sulla piana di Catania. Selvaggi (Confagricoltura): ‘danni ingenti a tutte le colture’

“Il forte vento che ha spazzato nelle giornate di martedì e mercoledì la piana di Catania ha provocato danni ingenti a tutte le colture e ha colpito in particolar modo gli agrumeti e le arance già pronte per la raccolta”, lo afferma il presidente di Confagricoltura Catania Giovanni Selvaggi.

“Ci stanno giungendo numerose segnalazioni da parte dei nostri associati e temiamo ci possano essere forti ripercussioni economiche per tutto il settore agricolo”, continua Selvaggi.

“Il forte vento e le gelate causate dal repentino calo delle temperature si aggiungono all’anomala mancanza di pioggia che ha caratterizzato gli ultimi mesi, una combinazione letale per molte produzioni da quelle arboree a quelle cerealicole. Si tratta di fenomeni legati al cambiamento climatico, sempre più frequenti negli ultimi anni e non solo per l’agricoltura siciliana. A questo proposito la nostra confederazione sta lavorando affinché i danni da mutamenti climatici siano inquadrati in modo chiaro e specifico nelle disposizioni nazionali previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Quello del cambiamento climatico è un fenomeno di cui ormai bisogna tenere conto visto anche gli esempi del recente passato, occorre dunque avviare una seria ed urgente riflessione sulle disposizioni attualmente in vigore e che non contemplano in modo chiaro tale evenienza”, conclude Selvaggi.

Confagricoltura Catania invita i propri associati e gli imprenditori agricoli a segnalare i danni subiti negli ultimi giorni attraverso il modulo scaricabile seguendo questo link http://bit.ly/ConfCTdanni