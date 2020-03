Coronavirus. Mostra Agricoltura Faenza (MAF) e MoMeVi si spostano in Aprile: 24-26 Fiera di Faenza

Anche la Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura) posticipano la data.

Il doppio evento si svolgerà dal 24 al 26 aprile 2020 sempre alla Fiera di Faenza. La rapida evoluzione di questi ultimi giorni confermata dalle misure introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato anche dal Ministro della Salute, hanno portato alla scelta di spostare la manifestazione fieristica in un periodo nel quale si spera la situazione sanitaria possa volgere verso la normalità.

“Abbiamo cercato fino all’ultimo di confermare la manifestazione nelle date previste, tuttavia la situazione di incertezza generale per le manifestazioni pubbliche e in particolare fieristiche, unita ad alcuni segnali ricevuti dagli espositori – spiega Fausto Bianchini, amministratore di Blu Nautilus, società che gestisce la Fiera di Faenza – ci hanno portato alla decisione di posticipare di un mese il doppio appuntamento, in precedenza in programma dal 20 al 22 marzo. Lo spostamento non modifica la volontà e il nostro impegno di assicurare a espositori e visitatori i migliori standard in fatto di servizi, e di fare del Maf e di MoMeVi un evento di punta per la Fiera di Faenza”.

Info: 83° Mostra dell’Agricoltura e 44° MoMeVi 24-26 aprile 2020 (ven. 9-19 sab. ore 9-22; dom. ore 9-19) Fiera di Faenza, Via Risorgimento 3, 48018 Faenza (RA) – ingresso € 6,00 – ridotto € 3,00 www.mostragricolturafaenza.com direzione@fierafaenza.it Tel. 0546.621554.