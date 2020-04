Coronavirus. L’appello di Malavolti (Federunacoma) per lo sblocco della produzione di macchine agricole

Nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la Federunacoma (la Federazione dei costruttori di macchine agricole insieme alle organizzazioni professionali) agricole chiede al Governo di modificare il decreto che blocca la produzione di trattori, aratri, mezzi per i trattamenti alle colture, per l’irrigazione e l’alimentazione zootecnica. APPELLO VIDEO del presidente Alessandro Malavolti: il comparto deve essere urgentemente inserito come parte integrante della filiera agroalimentare, perché senza queste forniture si danneggia l’agricoltura e si mette a repentaglio la sicurezza alimentare.

