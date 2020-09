EIMA Digital. Una road map per la kermesse di novembre

La marcia di avvicinamento alla prima edizione della rassegna virtuale della meccanica agricola si svolge secondo un calendario che prevede scadenze tecniche, e iniziative di comunicazione e di formazione.

La Digital Preview, che si svolge dall’11 al 15 novembre, anticipa l’evento fisico del febbraio 2021, per il quale si stanno perfezionando gli aspetti logistici e quelli legati alle garanzie sanitarie.

Con il mese di settembre l’EIMA Digital Preview (EDP) – l’anteprima in realtà virtuale della rassegna internazionale della meccanica agricola – entra in fase operativa. La marcia di avvicinamento all’anteprima digitale, che si svolge dall’11 al 15 novembre e che precede di quasi tre mesi l’apertura della rassegna fisica, fissata presso il quartiere fieristico di Bologna dal 3 al 7 febbraio 2021, ha un preciso calendario. Una serie di appuntamenti, iniziative e scadenze tecniche caratterizza la road map dell’evento, con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero di operatori, ottimizzare l’attività delle industrie espositrici, sottolineare la portata di un evento che non ha eguali nello scenario delle rassegne di settore e che costituisce per tutti un’esperienza inedita e uno strumento dalle straordinarie potenzialità. Il 15 settembre prende il via, sul sito EIMA, la registrazione alla piattaforma digitale dei visitatori e degli operatori, un elemento utile per monitorare da subito gli accessi dai vari Paesi e orientare in modo più preciso le iniziative di comunicazione. Lo stesso 15 settembre, in contemporanea con l’inizio delle registrazioni dei partecipanti, si intensificherà la campagna sui Social (FaceBook, Instagram, YouTube e Twitter) finalizzata a diffondere informazioni sui contenuti e sugli aspetti organizzativi dell’EDP. A partire dalla seconda settimana di settembre le aziende espositrici potranno iniziare l’allestimento delle proprie room virtuali, collocando all’interno delle stesse – nei suggestivi spazi tridimensionali previsti nella piattaforma – la galleria delle gamme e delle novità di prodotto, oltre che i materiali informativi sull’azienda. Il 23 settembre verrà diffuso il calendario dettagliato dei convegni, dei seminari, degli eventi tecnici e divulgativi nonché degli spettacoli live che animeranno l’Agorà, l’ampio spazio virtuale appositamente dedicato ai contenuti culturali della rassegna. Le case costruttrici che intendono svolgere nell’ambito dell’Agorà conferenze stampa aziendali e presentazioni di prodotti avranno tempo sino al 15 ottobre per comunicarlo agli organizzatori e prenotare lo spazio, ferma restando la possibilità per ogni azienda di realizzare eventi ed incontri direttamente all’interno della propria room. Nel fitto programma dell’Agorà si segnalano fin d’ora l’evento per la presentazione dei modelli finalisti del Tractor of the Year, il concorso promosso dalla Rivista Trattori, fissato per l’11 novembre in streaming dalla piattaforma di EDP; e l’evento di anticipazione del concorso Novità Tecniche promosso da FederUnacoma, fissato per il 12 novembre sempre in diretta streaming. Il calendario delle iniziative in preparazione dell’EIMA Digital Preview prevede numerosi aggiornamenti attraverso le emittenti radiotelevisive, i siti e la stampa di settore, ma anche eventi seminariali, fra cui quello specificamente dedicato alle tecniche di marketing on-line, offerto a tutti gli espositori e fissato in streaming (con traduzione simultanea in inglese) il giorno 25 settembre.

Per quanto riguarda le attività di internazionalizzazione, il 5 ottobre FederUnacoma invierà alla rete diplomatica delle ambasciate e agli uffici ICE all’estero la documentazione aggiornata sulla Preview digitale, corredata da supporti multimediali, per consentire la massima diffusione dell’evento presso la stampa e gli operatori di ogni Paese. Parallelamente ai preparativi per l’evento virtuale prosegue l’organizzazione dell’edizione fisica di EIMA International, con la messa a punto dei dettagli logistici e dei dispositivi di garanzia sanitaria per i partecipanti. EIMA International è uno degli eventi di riferimento a livello mondiale – sottolineano gli organizzatori di FederUnacoma – e deve svolgersi in condizioni di massima sicurezza per tutti i visitatori, gli operatori economici e il personale delle aziende espositrici.