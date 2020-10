Landini REX4 Electra Evolving Hybrid riceve il Premio EIMA Novità Tecnica 2020-21

Il prestigioso premio Eima International Novità Tecnica parla ancora Landini.

Dopo aver conquistato il riconoscimento nel 2018 con l’Advanced Driving System, il gruppo Argo Tractors viene nuovamente premiato grazie al sistema Electra – Evolving Hybrid – sempre destinato al Landini REX4, che sarà protagonista sia ad Eima Digital, la preview in programma su piattaforma web dall’11 al 15 novembre, sia all’edizione fisica 2021 di Eima, prevista dal 3 al 7 febbraio presso i padiglioni di Bologna Fiere.

“Per Argo Tractors è un riconoscimento importante che premia il grande impegno e gli investimenti in ricerca e sviluppo, che permettono di raggiungere livelli di sviluppo tecnologico all’avanguardia per i nostri trattori – commenta con soddisfazione la notizia del premio ottenuto Giovanni Esposito, Innovation Director di Argo Tractors -. L’evoluzione dei nostri prodotti fornisce al cliente le soluzioni più innovative ottimizzando la produttività e migliorando la qualità del lavoro, con la massima attenzione che da sempre riserviamo al fattore umano. Da questo punto di vista, il sistema Electra – Evolving Hybrid – è stato progettato per incrementare ulteriormente la manovrabilità, il comfort e la facilità di utilizzo dei trattori REX4, rispondendo alle esigenze di una clientela moderna, garantendo l’economicità e tenendo sempre presente tra gli obiettivi primari l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, attraverso l’impiego di nuove tecnologie”.

Destinato a frutteti e vigneti, Landini REX4 è già un trattore rinomato per manovrabilità e facilità di utilizzo, non disgiunti da una formidabile economia d’esercizio, rispondendo così pienamente alle necessità della clientela più esigente.

A queste doti vengono aggiunte soluzioni che guardano anche ad incrementare l’efficienza del sistema trattore e che migliorano ulteriormente la vita a bordo nelle lunghe ore di utilizzo.

Landini REX4 Electra – Evolving Hybrid, si presenta quindi con un’innovativa trazione anteriore elettrica a ruote indipendenti, con recupero dell’energia frenante (Brake Energy Recovery), con una cabina dotata di sospensione semi attiva a controllo elettronico e con un cambio robotizzato per la selezione della velocità tramite joystick.

Di questo progetto originale Argo Tractors ha elaborato sia la parte meccanica, sia le componenti elettriche. REX4 Electra è equipaggiato con un motore Diesel da 110cv, cambio Reverse Power Shuttle e 3 velocità Power Shift (HML).

Tra le novità più importanti la trazione anteriore completamente elettrica su assale sospeso, con due motori elettrici indipendenti e relativi sensori, controlli elettronici, generatore e batteria dedicata al recupero energetico nelle fasi di frenata e decelerazione.

L’intero sistema è gestito dal PMS (Power Management System), che supervisiona il funzionamento di tutti i dispositivi, inclusa la batteria e, tramite i rispettivi inverter, gestisce motore e generatore.

Questo approccio moderno ha permesso di dar vita ad un trattore ibrido dove il motore Diesel, tramite generatore e batteria, alimenta i motori elettrici anteriori, dialogando in continuo con i riduttori posteriori a matrice meccanica tradizionale, creando di fatto un ibrido in Parallelo e rendendo il sistema indipendente dal rapporto meccanico tra ruote posteriori ed anteriori del trattore.

La combinazione delle migliorie tecnologiche garantisce un risparmio di carburante del 10%, un miglioramento dell’angolo di sterzata del 15% e una maggiore stabilità nel trasporto, integrandosi completamente con l’attuale sistema di sterzo elettrico.

Per incrementare il comfort è stata poi inclusa una nuova sospensione a controllo elettronico della cabina, grazie ad un sistema semi-attivo simile a quello già disponibile sulle famiglie prodotto di gamma alta. Sospesa su quattro punti, la cabina è dotata di due sospensioni anteriori passive, mentre sul posteriore prevede due ammortizzatori idraulici con riduzione delle vibrazioni (anti-damping) governati da un segnale elettrico. Un’unità di controllo, che rileva movimento del trattore e asperità del terreno, regola lo smorzamento in tempo reale ed in continuo. Anche in questo caso si può parlare di un sistema ibrido, un giusto compromesso tra un comportamento “soft” per assorbire le vibrazioni e “rigido” per impedire che la cabina colpisca i limitatori di corsa.

Il miglioramento del comfort è quindi ben percepibile sia in campo, sia nel trasporto su strada, con una riduzione del 15% delle vibrazioni alle quali è sottoposto il conducente.

Lato trasmissione, viene infine segnalato il cambio robotizzato che aziona tramite attuatori le aste del cambio di velocità. Un joystick multifunzione in cabina sostituisce la tradizionale leva delle velocità. La centralina elettronica (ECU) riceve il cambio di velocità dal joystick e viene informata dello stato del veicolo tramite sensori; quando si verificano le condizioni per il cambio di velocità, la ECU comanda gli attuatori che muovono il comando del cambio verso la posizione desiderata. I vantaggi sono evidenti: completa automazione del cambio di velocità, rimozione di una leva meccanica in cabina (drive by wire) e conseguente abbattimento di rumori e inquinanti.

REX4 Electra – Evolving Hybrid – è la conferma di quanto Landini prosegua con passione l’opera di rinnovamento della meccanizzazione agricola, confermandosi protagonista indiscusso del settore a livello mondiale.