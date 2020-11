Il Pecorino Toscano DOP oltre il Covid. Per acquistarlo basta un click

Il Pecorino Toscano DOP rafforza la sua presenza nell’e-commerce per raggiungere i consumatori in ogni parte d’Italia e del mondo e superare anche le limitazioni legate al Covid-19.

Sul sito del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, www.pecorinotoscanodop.it, nella sezione “Acquistalo on line”, è possibile conoscere e contattare tutti i caseifici consorziati che vendono on line sia in Italia che all’estero.

“Attraverso l’e-commerce – afferma Andrea Righini, direttore del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP – il Pecorino Toscano DOP si avvicina ai consumatori che amano già il nostro formaggio e a quelli che vogliono scoprirlo in Italia e in tutto il mondo. Questa opportunità assume un valore aggiunto nell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la possibilità di acquistare il prodotto in maniera sicura, da casa, senza perdere la garanzia e la qualità del marchio DOP. A oggi i caseifici consorziati che hanno attivato questo servizio per i consumatori sono cinque”.