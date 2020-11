Fondo Ristorazione c’è la proroga al 15 dicembre per la presentazione delle domande

È stato prorogato al 15 dicembre il termine per le domande del Fondo Ristorazione, accogliendo così le richieste del settore.

Il termine precedente per la presentazione delle domande era fissata al 28 novembre.

I ristoratori avranno altre due settimane di tempo per accedere alla misura, che garantisce un contributo a fondo perduto fino a 10mila euro, da destinare all’acquisto di prodotti 100% Made in Italy, per valorizzare la materia prima dei nostri territori.

LINK PORTALE RISTORAZIONE

“In questo momento di grande difficoltà per tutto il comparto, il nostro compito è affrontare le criticità, semplificare la burocrazia, e mettere tutti in condizione di accedere alle misure predisposte dal Governo per sostenere i settori in difficoltà. Considerando le difficoltà che questo settore continua a vivere, e in risposta alle sollecitazioni ricevute, abbiamo deciso di prorogare il termine di presentazione delle domande”, ha annunciato la Ministra Teresa Bellanova.

“Questo Fondo è una misura innovativa, che punta ad aiutare ristoratrici e ristoratori, sostenere la filiera agroalimentare, rilanciare gli acquisti di prodotti agroalimentari di qualità e di origine italiana, a partire dai DOP e IGP , contrastare eccedenze e spreco. La ristorazione è un pezzo centrale, un pezzo nevralgico, della filiera agroalimentare, poter disporre di tempo in più per inoltrare le domande di aiuto è importante. Il settore ce lo ha chiesto e noi abbiamo lavorato in questa direzione. Per continuare a mettere in sicurezza l’intera filiera e allentare le difficolta che quotidianamente affrontano tutti gli uomini e le donne che ci lavorano”.