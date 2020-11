The apocalypse of Salento. Nel doc di Paola Ghislieri il reportage sulla Xylella fastidiosa

“Mio padre ha un’azienda agricola in Puglia. L’ho visto disperato per la Xylella che ha colpito i suoi olivi e ho deciso di fare un reportage su questo problema. Un report che documenta com’era la Puglia e come sta diventando con la Xylella. Dalla voce di agricoltori, agronomi, frantoiani e di addetti ai lavori, un timido segno di speranza per una nuova olivicoltura”.

Così Paola Ghislieri spiega la sua opera prima, un documentario che ha vinto il primo premio per il ‘Best Ecological Film’ del Silk Road Festival Awards di Cannes. Ed è stato selezionato per il Golden Short Film Festival di Roma, New York International Film Awards, Docs Without Borders Film Festival e Prisma Rome Independent Film Awards. Paola Ghislieri ha studiato Media Arts a Royal Holloway University in Inghilterra e ho specializzato in Cinematografia. Poi ho lavorato in una società di produzione a Londra e alla Walt Disney per parecchi anni. Adesso ha deciso di realizzare dei film come indipendente.