Orticole in serra, malattie fungine nel periodo autunno-invernale. Le soluzioni proposte da BASF

Anche in serra le orticole sono minacciate da numerose avversità.

BASF mette a disposizione prodotti innovativi come Dagonis, Signum e Serifel pensati per difendere le colture dalle principali malattie fungine, anche durante il periodo autunnale-invernale.

Serra o pieno campo. Le molte avversità nell’orticoltura

Molteplici sono le avversità che affliggono le colture orticole. Patogeni come Peronospora, Alternaria, Botrite, Oidio, Sclerotinia e Rizoctonia, oppure Afidi, Acari, Nottue, Piralide, Dorifora e Tignola. Per ognuna di queste avversità BASF mette a disposizione soluzioni tecniche per ottenere raccolti soddisfacenti anche in termini di reddito.

Linea tecnica BASF per le orticole. I vantaggi per l’agricoltore:

• Ampia scelta di soluzioni tecniche

• Programmi di difesa innovativi

• Ottimizzazione dei residui

• Maggiori produzioni per ettaro

• Miglioramento della qualità del raccolto

• Tranquillità di ottenere risultati

• Miglior redditività

