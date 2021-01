Patentini fitosanitari. Proroghe della validità per 12 mesi. Ecco tutte le scadenze

Cambiano le scadenze dei patentini fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

Con la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 30 aprile 2021, infatti, il Ministero delle Politiche Agricole ha stabilito un’estensione della validità dei patentini, che riguarda alcuni casi specifici.

Nel dettaglio:

Per i certificati che scadono dal 1/1/2021 al 30/04/2021 viene prorogata la data di scadenza di 12 mesi

I certificati che scadono dal 1/1/2020 al 30/04/2020 non ancora rinnovati che, a seguito della proroga di 12 mesi scadrebbero nel periodo compreso dal 1/1/2021 al 30/04/2021, sono prorogati per un ulteriore periodo di 90 giorni a partire dal 30/04/2021

Per i certificati che scadono dal 1/5/2020 al 31/12/2020 rimane ferma invece la proroga di 12 mesi già concessa

I certificati scadenti dopo il 30/04/2021 non sono ad oggi oggetto di proroghe

Rimane ferma la possibilità di non usufruire della proroga, che è facoltativa e non obbligatoria, e di rinnovare i patentini come di consueto.

E’ quanto comunica la Cia Emilia Romagna

