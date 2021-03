ROMA – Non tutte le filiere dell’agroalimentare sono state toccate in egual misura dalla crisi innescata dalla pandemia.

Secondo il IV Rapporto dedicato dall’Ismea alla domanda e offerta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid-19, ci sono stati comparti come l’ortofrutta fresca e trasformata, quello dell’olio di oliva, e della pasta, che hanno potuto contare su una compensazione del calo delle vendite Horeca (-42% stimato dall’Ismea), grazie all’ incremento record degli acquisti tra le mura domestiche (+7,4% secondo l’osservatorio Ismea-Nielsen).

Altri, come ilvino, l’ittico e il florovivaismo, sono stati penalizzati oltre che dalle limitazioni imposte ai pubblici esercizi anche dalla riduzione dei flussi turistici e delle cerimonie. Il calo degli affari della ristorazione internazionale ha fatto sentire il suo peso anche sulle esportazioni agroalimentari che, dopo il +7% del 2019, nei primi undici mesi del 2020 hanno rallentato, fino a segnare un aumento dell’1,7% su base annua che, tuttavia, si confronta con quasi -10% dell’export totale nazionale.

A contribuire a questa crescita, seppur contenuta, delle esportazioni sono stati prodotti come pasta, riso, olio d’oliva e conserve di pomodoro per i quali la domanda da parte dei Paesi esteri si è mantenuta sempre sostenuta. La contemporanea flessione delle importazioni in particolare per le materie prime, per i prodotti ittici, da forno e i formaggi, ha portato in attivo per oltre 3 miliardi di euro la bilancia commerciale agroalimentare italiana. Anche comparti in deficit strutturale come l’olio d’oliva e il lattiero-caseario hanno invertito il segno.

A distanza di meno di un anno dalla pubblicazione del primo “ReportCovid-19 e agroalimentare”, e sulla base dei dati analizzati e delle indagini realizzate è possibile tratteggiare quali eredità il settore agroalimentare si porterà dietro dopo un anno difficile ma che tuttavia ha avuto il merito di riportare il tema dell’approvvigionamento alimentare tra le priorità strategiche, riattribuendo, allo stesso tempo, dignità e attenzione all’agricoltura, troppo spesso ancora relegata ai margini del sistema produttivo e considerato da molti ancora sinonimo di arretratezza.

