Quote latte. Rolfi (Lombardia): Riammettere aziende ad accesso alla PAC

MILANO – “La Commissione politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni ha approvato la richiesta al Governo avanzata dalla Lombardia, unitamente a Friuli, Veneto e Piemonte, di attivarsi per una sospensione di tutte le varie annate di splafonamento delle quote latte e di istituire un tavolo tecnico delle Regioni per trovare una soluzione definitiva a una vicenda che ha ormai contorni grotteschi”.

Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

“Rischiamo – ha aggiunto l’assessore – di vedere distrutte migliaia di aziende che nei decenni sono state protagoniste di un ricambio generazionale significativo. I figli non possono pagare per vicende che riguardano i padri”.

“Alla vigilia di una nuova politica agricola comunitaria – ha concluso Rolfi – è ora di riammettere queste aziende, importanti e produttive, nel computo di quelle che possono accedere alla Pac, sospendendo la compensazione e trovando una soluzione politica a una vicenda che come stabiliscono le sentenze europee è da superare. Chiediamo al ministro Patuanelli di sostenere la richiesta delle Regioni”.

