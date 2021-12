Ripresa economica, la sfida è adesso. Esperti, politici e istituzioni a convegno con Upa Siena

SIENA – Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla sfida della digitalizzazione passando per la riforma della giustizia e per il l’importanza di nuovi modelli di previdenza e di sostegno del credito. Su questi temi e non solo s’interrogheranno esperti di settore, docenti universitari, politici e rappresentanti istituzionali per dare risposte concrete al mondo dell’agricoltura e non solo.

“Ripresa economica, la sfida è adesso. Progetti, opportunità e ostacoli per la ripartenza” è il titolo del convegno on line organizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e che si terrà lunedì 6 dicembre dalle ore 8.45 sulla pagina facebook Confagricoltura Siena.

Il programma

Ad aprire il convegno i saluti istituzionali di Nicola Ciuffi, presidente di Upa Siena e Gianluca Cavicchioli, direttore di Upa Siena. Ad introdurre i lavori saranno l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi e il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni.

La prima sessione dedicata a ‘Lavoro e previdenza al centro’, vedrà la partecipazione di Elsa Fornero, economista e professoressa dell’Università di Torino; Roberto Caponi, direttore Area delle politiche del lavoro e welfare di Confagricoltura; Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, partner DLA Piper; Susanna Camusso, responsabile delle politiche internazionali e di genere di Cgil Nazionale; Andrea Roventini, professore di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna. Modera Tania Pagano.

Di ‘Sostegno al credito’ si parlerà nella seconda sessione con Francesca Macioci, Ufficio Credito e Sviluppo di Abi; Maria Cristina D’Arienzo, responsabile Politiche del Credito Confagricoltura; Giorgio Venceslai, direzione servizi per le imprese di Ismea; Fabio Petri, presidente di Artigiancredito. Modera Alessandro Torricelli.

La terza sessione sarà dedicata a ‘La sfida della digitalizzazione’: interverranno Gaetano Scognamiglio, presidente Promo Pa Fondazione; Fabio Francario, professore ordinario di diritto amministrativo all’Università di Siena; Stefano Furlan, segretariato ASVIS; Luisa Franchina, presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC); Fabrizio Bernini, presidente Confindustria Toscana Sud. Modera Nicola Valente.

‘Tra fisco e diritto’ è il tema della quarta sessione alla quale parteciperanno Nicola Caputo, direttore Area Fiscale Confagricoltura; Laura Castaldi, professore di diritto tributario all’Università degli studi di Siena; Giuseppe Molinaro Phd, responsabile affari tributari della Federazione Italiana delle BCC-CR, professore a contratto di Diritto Trubutario dell’impresa Luiss Guido Carli, dottore commercialista; Enrico Leccisi, Dottore Commercialista e Revisore Legale MEF – Revisore Cooperative e Commissario Governativo del MISE – CTU del Tribunale di Roma; Roberto Carrelli Palombi, presidente Tribunale di Siena. Modera Filomena Maio.

A chiudere il convegno la quinta sessione ‘Quali risposte dalla politica?’ con interventi di Alberto Bagnai (Lega); Massimiliano Salini (FI); Daniele Manca (Pd); Luigi Marattin (Italia Viva); Marco Osnato (FdI), Riccardo Nencini (PSI); Marco Rizzo (PC). Modera la giornalista Silvia Ognibene.

