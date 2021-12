ZEDELGEM – New Holland Agriculture è stata insignita della Medaglia d’argento per l’innovazione dalla commissione di esperti indipendenti nominata dalla DLG, Società tedesca per l’agricoltura, per il suo innovativo sistema di automazione della pressa.

Questa esclusiva innovazione migliora significativamente il processo di pressatura, offrendo molteplici vantaggi in termini di comfort e sicurezza dell’operatore, efficienza dei consumi di carburante e qualità delle balle, compiendo un ulteriore passo avanti verso la completa automatizzazione dell’agricoltura.

Laurent Libbrecht, Head of H&F Product Management, ha così commentato: “Siamo molto

orgogliosi di ricevere questo premio, a riconoscimento di un’innovazione unica che offre

significativi vantaggi pratici ai nostri clienti. È il primo sistema del settore che consente

all’operatore di impostare il peso desiderato della balla e che poi provvede a tutto quanto serve per produrre balle perfette e omogenee con la massima efficienza”.

Il Baler Automation System di New Holland è studiato per massimizzare la produttività della

pressa e il comfort dell’operatore in base alla densità dell’andana, allo spessore delle sezioni (falde), al carico della macchina e del motore del trattore. Il sistema guida il trattore sull’andana in modo automatico: un affidabile sensore Lidar Light Detection And Ranging) dotato di IMU (unità di misurazione inerziale) rileva la posizione e la sezione trasversale dell’andana dopodiché il sistema adatta automaticamente la velocità di avanzamento. Il sistema GPS del trattore migliora ulteriormente la precisione della guida automatica.

La guida automatica della pressa garantisce un riempimento uniforme della camera di pressatura, sfruttando sempre la capacità massima disponibile senza superare il limite. Il risultato è una maggiore produttività, con più balle prodotte al giorno e una maggiore durata nel tempo della pressa. Massimizzando la resa produttiva della pressa, il Baler Automation System riduce anche il consumo di carburante del trattore, con conseguente abbattimento dei costi di produzione per balla. Una funzione avanzata consente all’operatore di impostare il peso della balla desiderato. Il sistema quindi prevederà il peso delle balle durante il movimento, regolandolo costantemente in base a un algoritmo. Il risultato è un peso costante, una forma perfetta e un’alta qualità delle balle anche in condizioni di raccolto e di resa variabili, il tutto senza alcun intervento dell’operatore.

L’operatore beneficia quindi del comfort e della sicurezza che derivano dalla pressatura a mani libere. Il sistema previene i sovraccarichi, in modo che non si renda necessario sbloccare manualmente la pressa. Inoltre, l’operatore non deve valutare costantemente la qualità e la quantità dell’andana ed effettuare le regolazioni necessarie per prevenire sovraccarichi e ingolfamenti, in quanto se ne occupa direttamente il Baler Automation System.

