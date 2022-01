Vino. A Cortona (Ar) torna “Chianina & Syrah”, il grande evento che mette insieme le eccellenze del territorio

CORTONA (AR) – Dopo due anni di stop causa pandemia, nel bel borgo aretino torna il grande evento del territorio che mette in mostra le due eccellenze di casa, la Chianina IGP e il vino Syrah Cortona Doc. Ecco fissate le date della prossima edizione dell’evento dedicato alla pregiata carne bovina e alle produzioni vitivinicole locali: «Chianina & Syrah» sarà nuovamente di scena dall’11 al 13 marzo con una tre giorni dedicata a degustazioni e conferenze internazionali.

Consorzio Cortona Vini e Terretrusche, organizzatori della manifestazione, danno appuntamento alla fine dell’inverno con l’evento di presentazione, divulgazione e promozione delle eccellenze enogastronomiche di riferimento del territorio cortonese. La prossima edizione di «Chianina & Syrah» sarà in particolare caratterizzata da due convegni internazionali, rispettivamente sul vitigno di casa e sul gigante bianco.

La formula è ancora più ricca con momenti dedicati alla cucina gourmet, degustazioni ma anche meeting, incontri culturali, spettacoli, masterclass, presentazione di attività artigianali e cene con la partecipazione di chef stellati da tutta Italia. “Inizieremo con un simposio internazionale sulla Syrah e organizzeremo per la prima volta in assoluto l’Anteprima delle Syrah d’Italia, cui seguirà una cena di gala – spiega il presidente del Consorzio Cortona Vini, Stefano Amerighi – per proseguire nei due giorni successivi con degustazioni di Syrah di Cortona e del resto d’Italia e di piatti pensati e preparati da chef provenienti da tutta Italia, a base di chianina”.

Per alcuni giorni quindi, ogni anno, Cortona diventerà la casa dei produttori della Syrah, in un contesto suggestivo e in luoghi prestigiosi quali Palazzo Ferretti, il Centro convegni Sant’Agostino ed il Teatro Signorelli. A Cortona saranno presenti per l’occasione produttori di Syrah dall’italia e dall’Europa, fra cui i vignaioli del Rodano, la regione-culla di questo vitigno. Saranno inoltre presenti tutti i produttori locali che, con le loro attività e le loro sperimentazioni, fanno del territorio cortonese l’unico distretto vitivinicolo nazionale basato sulla Syrah.

Per valorizzare l’altra eccellenza, la Chianina, saranno a Cortona alcuni dei più importanti chef d’Italia, che si cimenteranno in rivisitazioni e valorizzazioni culinarie della carne Chianina, co-protagonista insieme alla Syrah della cena di gala e delle sessioni di cucina. «Chianina & Syrah» è patrocinata dall’Amministrazione comunale con il supporto di Cortona Sviluppo e si svolgerà nelle location più belle della città di Cortona .

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it