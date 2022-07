Estate in rosa. Mortadella Bologna IGP protagonista RDS Summer Festival

BOLOGNA – Dal 1° luglio all’11 settembre sei tappe, in altrettante località balneari, per promuovere la Mortadella Bologna con attività di engagement, tasting ed educational per posizionare il prodotto come un alimento gustoso e divertente e aumentarne la Brand Awareness.

Guido Veroni, presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna ha così commentato la scelta di partecipare al RDS Summer Festival: “Eravamo alla ricerca di una serie di eventi sul territorio che ci consentissero di declinare il concept di comunicazione “Godersi la vita, dal 1661” con la possibilità di coinvolgere un target di consumatori giovane e RDS, col suo Summer Festival basato sul format “Big Life, Big Live” (grandi spazi, grandi artisti, grandi installazioni e grandi successi) ha risposto in pieno alle nostre esigenze. Una scelta che consentirà di proseguire l’attività di engagement della sempre più numerosa community della Regina Rosa dei Salumi, anche attraverso l’utilizzo dei canali social che, insieme alla campagna radiofonica, fungeranno da amplificatore delle numerose attività di engagement, tasting ed educational che ci consentiranno di confermare la Mortadella Bologna IGP come un alimento gustoso e divertente, aumentandone la Brand Awareness”.

Il ricco programma prevede, all’interno dell’RDS Beach Village, uno spazio dedicato alla Mortadella Bologna che sarà animato da una coinvolgente attività d’engagement “ruota della fortuna” con cui si potranno vincere divertenti gadget e assaporare la bontà della Mortadella Bologna IGP.

Ogni giorno dal palco del Beach Village, gli speaker condurranno il gioco educational “A T’al Deg”: un modo simpatico di raccontare storie e curiosità sulla Mortadella Bologna parlando la sua lingua madre – il bolognese.

La presenza al tour del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna godrà della cassa di risonanza dell’emittente radiofonica che utilizzerà tutte le proprie piattaforme per promuovere l’iniziativa: radio, tv, web e social saranno i mezzi che racconteranno le diverse tappe del RDS Summer Festival. Durante tutta la durata del Festival andrà on air un Promospot 20” che inviterà gli ascoltatori a non perdersi le attività on field pensate per il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna e sui canali social e digital, andranno in onda “i segreti in tavola” di Francesca Romana Barberini e “la merenda social” di Roberta Lanfranchi.

Le attività di Mortadella Bologna IGP si inseriscono in un contenitore di esperienze e tendenze che RDS 100% Grandi Successi dedica alle persone, al divertimento e alla voglia di vivere insieme un evento magico. L’RDS Summer Festival sarà scandito – di giorno e di notte – dalle voci note dei conduttori della radio, dj internazionali e dal ritmo degli artisti italiani più amati che si esibiranno durante tutte le date del festival. La musica e il divertimento saranno il fil rouge dei weekend estivi delle spiagge italiane grazie ai Beach Village di RDS che ospiteranno installazioni interattive, aree divertimento e sponsor d’eccezione. Ma sarà l’energia delle persone a rendere il festival il nuovo place-to-be.

Per conoscere le date dell’RDS Summer Festival visita il sito RDS Summer Festival | Mortadella Bologna

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it