Grano. 1,4 ml di tonnellate di grano esportato (+22%) dall’Ucraina nel mese di giugno 2022

KIEV – Secondo le statistiche sulle esportazioni fornite ad APK-Inform, l’Ucraina ha fornito all’estero 1,4 milioni di tonnellate di grano a giugno, in calo del 43% (2,5 milioni di tonnellate), ma in aumento del 22% rispetto a maggio (1,1 milioni di tonnellate). In particolare, l’Ucraina ha esportato 1,2 milioni di tonnellate di mais (-52%, +12% ), 142,7 mila tonnellate di grano (-78%, in aumento di 3,2 volte) e 36,2 mila tonnellate di orzo (-44%, in aumento di 3,2 volte).

Nel 2021/22 MY che si è concluso il 30 giugno, l’Ucraina ha esportato 18,7 milioni di tonnellate di grano (+13% a/a), 5,8 milioni di tonnellate di orzo (+37% a/a) e 515,5 mila tonnellate di segale, avena e piselli (+35% a/a).

Tenendo conto del blocco dei porti marittimi in Ucraina a causa dell’invasione russa, della maggiore esportazione di cereali precoci dai paesi dell’UE che attualmente fungono da porte per i prodotti agricoli ucraini verso il mercato mondiale, nonché delle previsioni di produzione e della capacità logistica, APK-Inform vede il grano esportazione dall’Ucraina a 12 milioni di tonnellate nel 2022/23 MY (+36% a/a), orzo – 1,5 milioni di tonnellate (-74%), mais – 23 milioni di tonnellate.

