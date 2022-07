Siccità. Corretta gestione delle risorse idriche grazie alle macchine agricole. Video FederUnacoma

BOLOGNA – Siccità e ruolo che le macchine agricole di ultima generazione, grazie anche alla sensoristica e alla elettrificazione, possono svolgere per un utilizzo ottimale della risorsa idrica.

E’ questo il tema della puntata della rubrica FederInfo (realizzata da FederUnacoma) con Lorenzo Iuliano e Davide Gnesini del Servizio Tecnico FederUnacoma.

La lavorazione conservativa non sempre è la soluzione migliore per il risparmio idrico e l’irrigazione a goccia e le altre tecniche se ben fatte possono essere comparate non necessariamente sempre a favore della prima.

Appuntamento a EIMA Idrotech (BolognaFiere, 9/13 novembre 2022) per conoscere le ultime soluzioni tecniche messe a punto dall’industria agro-meccanica.

