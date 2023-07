Macchine agricole, Maria Teresa Maschio nuovo presidente di FederUnacoma

VARIGNANA (BO) – L’Assemblea Generale di FederUnacoma, l’associazione che in seno a Confindustria rappresenta le case costruttrici di macchine agricole, ha eletto come nuovo presidente Maria Teresa Maschio, che subentra così ad Alessandro Malavolti, in carica dal 2017.

Amministratore Delegato della Mascar, azienda vicentina specializzata nella produzione di tecnologie per la fienagione e la semina, Maria Teresa Maschio è la prima presidente donna di FederUnacoma. Laureata in Relazioni Pubbliche presso lo IULM di Milano, madre di due figlie, la nuova presidente ha già ricoperto la carica di consigliere della Federazione e partecipato attivamente alla vita associativa.

Nella giornata odierna, l’Assemblea Generale, che si è tenuta nel Palazzo di Varignana (Bologna), ha assegnato anche le cariche delle sette associazioni di settore che fanno parte della Federazione.

Carlo Linetti della Cobo Spa e Matteo Zucchelli della Trimble Italia Srl, sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente di AGRIDIGITAL, l’associazione dei costruttori di sistemi e tecnologie digitali per macchine e produzioni agricole; mentre Alex Donzelli, Ocmis Irrigazione Spa, e Jacopo Fratus De Balestrini, Irrimec Srl, presidente e vice di ASSOIDROTECH, gruppo produttori sistemi per l’irrigazione. Paolo Zama dell’azienda Falc Srl e Guido Rossi della Nobili Spa sono i nuovi presidente e vice presidente di ASSOMAO, l’associazione dei costruttori di attrezzature agricole; Giampaolo Barbieri della Barbieri Srl e Francesco Roghi della Bcs Spa presidente e vice di ASSOMASE, l’organismo che rappresenta i produttori di macchine semoventi. Vertici rinnovati anche per ASSOTRATTORI, l’associazione dei costruttori di trattori, alla cui guida sono stati eletti Andrea Merlo (Merlo Spa) e Giovanni Esposito (Argo Tractors Spa), e per COMACOMP (costruttori di componenti e ricambi) che vede l’elezione di Fausto Mazzali (Serigrafia 76) e Andrea Ferrari (Walvoil Spa). Per il COMAGARDEN, l’associazione dei costruttori di macchine e attrezzature per il giardinaggio, sono stati eletti – rispettivamente – Lorenzo Peruzzo della Peruzzo Srl e Alberto Campello della Stiga Spa.

“FederUnacoma ha nel proprio raggio di attività il contesto politico – ha dichiarato la neo-Presidente Maria Teresa Maschio – e quello economico, nel quale si inserisce il nostro comparto. Mai come in questa fase lo scenario nel quale le imprese si trovano ad operare appare complesso e in evoluzione, e gestire la complessità è compito di un sistema di rappresentanza come il nostro. Credo fortemente nel valore dell’associazionismo e farò del mio meglio per rappresentare adeguatamente la nostra industria”.

