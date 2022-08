Sicilia. E’ festa per il Passavolante di Vicari (Pa). Dal 26 al 28 agosto il meglio della pasticceria della tradizione

VICARI (PA) – Si svolgerà a Vicari dal 26 al 28 agosto il Festival del Mandorlo e del Passavolante, tre giorni di spettacoli, intrattenimenti, informazioni, cultura, enogastronomia mirati alla promozione e valorizzazione del territorio vicarese e dell’area del San Leonardo.

La piccola cittadina, estrema propaggine dei monti Sicani, è terra d’elezione della mandorla, prodotto che da sempre le ha dato lustro, grazie anche ai suoi 14 ecotipi locali (Kuti, Favarò, Tessitura o Fellamasa, Muddisa, Regina, ecc.).

Ecotipi che avevano uno stretto rapporto con la popolazione locale, infatti assumevano il nome della famiglia che li custodiva e produceva. Altri, invece, prendevano il soprannome dall’aspetto e delle loro caratteristiche come: ‘a rigina, muddisa, ecc.

Le condizioni pedoclimatiche vicaresi non saranno sfuggite alle attenzioni di quei saggi greci di campagna che qualche secolo addietro diedero vita alla coltivazione di questo tesoro in guscio.

In mostra anche il gioiello della pasticceria locale: il passavolante, che non è la grossa colubrina, in uso dal sec. XV al sec. XVII, che scagliava a grande distanza palle di pietra, ma una suadente prelibatezza che nel corso degli sposalizi veniva fatto passare tra i commensali dentro un canestro, velocemente e ad altezza d’uomo, per limitare, data l’oneroso costo, il suo consumo.

“L’evento che ha avuto qualche anno di interruzione per i motivi di cui conosciamo, – sottolinea il sindaco di Vicari Antonio Miceli – viene riproposto con l’obiettivo di fare apprezzare questa tipicità vanto della popolazione locale, serve inoltre a mantenere tenere vive le tradizioni, cercando un compromesso tra passato e futuro e creare nuove opportunità economiche e turistiche. La cosa che più mi sento di sottolineare è lo spirito di collaborazione che si sta respirando nella preparazione dell’evento, tutti stanno facendo del loro meglio per contribuire a rendere speciali i giorni di festa. Il Festival ci ricorda le nostre origini contadine e nell’era della digitalizzazione, parlare, difendere e divulgare le nostre radici, lo rendono attuale e attrattivo”.

Nel corso dello spettacolo di domenica 28 agosto sarà conferita la cittadinanza benemerita a Sara Favarò per la sua intensa attività di scrittrice, giornalista, poetessa, attrice e cantautrice, recentemente nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento conferitole dal Presidente della Repubblica.

Programma della manifestazione

̀

Via Principe Umberto

Inaugurazione della Sagra;

taglio del nastro;

apertura degli stand e della mostra pomologica, esposizione dei dolci a base di mandorla del territorio;

animazione musicale itinerante del gruppo Folk: “Compagnia Popolare Sicana”.

Piazzetta San Leonardo

Proiezione del film, girato a Vicari “Chi non muore si rivede” con la presenza del regista Giovanni Cangialosi.

. Via Principe Umberto

Apertura degli stand e della mostra pomologica, esposizione di dolci a base di mandorla del territorio.

9,30

Educational Tour con giornalisti di testate nazionali.

.

Visite guidate – circuito “Borghi dei Tesori Fest” (prenotazioni visite da effettuare sul sito Le vie dei Tesori).

. Palazzo Pecoraro Maggi

Tavola Rotonda – “La mandorla: dalla terra alla tavola”. A seguire, degustazione dei prodotti tipici locali.

Area Castello

FERDO_SCL + MaTT Sunset on the hill

Concerto e dj set sul Castello di Vicari

Estemporanea d’arte

Aperitivo offerto dalla Pro-Loco Vicari con degustazione dei vini della Tenuta “Al Bano Carrisi”

Via Principe Umberto inferiore

Contatto

ARTEfici – Artisti siciliani

Installazione ed esposizione d’arte

Via Principe Umberto

“IL FERRO CHE BALLA” a cura della Pro-Loco DJ: Massy Anzalone – Luca Scimeca –

Peppe Iannelli – Francesco Graziano – Vocalist: Antonio Macaluso – Gabriele Lucchese;

Spettacolo di body painting, danzatrici, performance di fuoco e molto altro.

. Via Principe Umberto

Apertura degli stand e della mostra pomologica, esposizione dei dolci a base di mandorla del territorio.

Prova in campo

Prova tecnica di raccolta e smallatura, ditta Nataluzzo Castellano di Santo Stefano Quisquina e ditta Tuzzolino Rossana di Roccapalumba;

Estemporanea di pittura “Vicari, storia e cultura ai piedi del castello” a cura dell’Associazione “Il Baglio”;

Tour macchine d’epoca, curato da Luigi Floria.

Area Castello

Degustazione di prodotti locali.

.

Visite guidate – circuito “Borghi dei Tesori Fest” (prenotazioni visite da effettuare sul sito Le vie dei Tesori).

21.0 Piazza Paolo Borsellino

Consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza benemerita alla scrittrice, poetessa Sara Favaró

1,30 Piazza Paolo Borsellino

Talk Show: “Mandorla – Tesoro in guscio”;

La pasticceria delle signore, gara dolciaria: Il passavolante nella tradizione vicarese, con la partecipazione straordinaria del Maestro d’organetto Antonio De Carolis

Show cooking del pasticciere Alessandro Guaggenti

Show cooking a cura del maestro pasticciere Salvatore Garofalo

Premiazione e riconoscimenti

Degustazione dei prodotti locali

Ore 22,30 Piazza Paolo Borsellino

Concerto musicale con il Maestro d’organetto Antonio De Carolis, allievo del Maestro campione mondiale Enzo Scacchia, in compagnia del Comico Stefano Cairone

Per informazioni: Pro-loco Vicari – 377.6829949

