L’agricoltura del Brasile salverà il mondo? Nel 2022 è arrivato a essere il primo Paese al mondo per la produzione di soia (56% in totale). Intervista ad André Nassar

SAN PAOLO – E’ uno dei fenomeni in più forte ascesa dal punto di vista dell’agricoltura internazionale e più volte negli ultimi mesi è stato preso in esame come potenziale risoluzione all’approvigionamento anche da parte degli Stati Europei. Il Brasile negli ultimi 40 anni è cresciuto esponenzialmente a livello agricolo arrivando a produrre oltre il 400 per cento in più di grano e aumentando la superficie agricola del 65%. In questa intervista, di cui pubblichiamo una prima parte, abbiamo cercato di fare il punto con André Nassar, rappresentante di Brazil Agri-Food Facts, che mette in rilievo come questo fenomeno sia il risultato di una maggiore produttività basata su tecniche innovative tra cui un sistema di rotazione delle colture.

Nassar, quali sono state le dinamiche che hanno permesso questa fortissima crescita dell’agricoltura in Brasile?

Fino agli anni ’80, il Brasile era un importatore netto di prodotti alimentari. Ma negli ultimi quattro decenni, investendo nella ricerca e nella scienza agricola, il Brasile si è trasformato in un produttore alimentare leader, che esporta prodotti in 160 paesi. Nell’attuale crisi relativa alla sicurezza alimentare, il Brasile è determinato a far parte della soluzione. La crescita della produzione agricola in Brasile è stata ottenuta attraverso pratiche innovative che funzionano in armonia con il clima tropicale del Brasile. Pratiche innovative come la rotazione delle colture aumentano la produzione agricola, senza causare una diminuzione equivalente della vegetazione autoctona. C’erano una serie di fattori alla base di questo miglioramento: forti investimenti in ricerca e sviluppo con la creazione del nostro istituto di ricerca agricola, Embrapa, negli anni ’70; lo sviluppo di migliori pratiche colturali nel Cerrados, riducendo la correzione dell’acidità del suolo e sviluppando le varietà vegetali più adatte agli altipiani d’alta quota e altamente meccanizzati. La metà della produzione di grano del Brasile ora arriva per il Cerrado; eliminazione di tutte le tasse sulle esportazioni con il Lei Kandir (1996); eliminazione della protezione delle frontiere e di diversi organismi di regolamentazione alla fine degli anni ’80. Questo processo ha promosso una forte integrazione nei mercati globali.

L’integrazione con i mercati globali, che ha preso piede negli anni ’90, dopo che il controllo dell’inflazione ha consentito lo sviluppo di strumenti finanziari che hanno dato impulso al credito per l’agricoltura intensiva orientata all’export. Oggi il settore agricolo brasiliano è fortemente integrato con la domanda e l’offerta dei mercati globali, sia dal lato dell’export (commodities agricole) che dal lato dell’importazione (fertilizzanti e principi attivi dei prodotti agrochimici).

Sfruttando la fertilità naturale e il clima caldo e umido del Brasile, molte aziende agricole hanno adottato un sistema di rotazione delle colture, che prevede la coltivazione di due colture complementari nella stessa area nello stesso anno. Questo approccio ha molti vantaggi, tra cui un uso ridotto di pesticidi, meno erbacce e una maggiore sostenibilità del suolo. L’esempio più comune è la soia e il mais.

Una crescita esorbitante.

Grazie a questi fattori, tra il 1980 e il 2020, il Brasile ha aumentato la produzione di grano del 406%, mentre le superfici coltivate sono cresciute di meno del 65%. Gli incrementi di produttività misurati in tonnellate per ettaro tra il 1995 e il 2020 sono stati del 40,32% per la soia e del 133,21% per il mais. I raccolti di soia sono cresciuti in modo significativo, con un’espansione dell’area del 302,46%. Tuttavia, questa espansione non è avvenuta in regioni originariamente boschive, ma sostanzialmente nel centro del paese. Il mais è aumentato nella superficie coltivata del 74,70%, verificandosi in molte situazioni in sostituzione delle aree di soia. La rotazione delle colture ha avuto un impatto positivo sulla produzione riducendo al minimo l’impatto negativo sull’ambiente.

In questa fase quali sono le coltivazioni su cui punta il Brasile e quali i mercati di riferimento?

Il Brasile è uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di molteplici prodotti alimentari. Nel 2021, il settore agroalimentare brasiliano ha esportato beni per un valore di 104,99 miliardi di dollari. Il Brasile ha aumentato in modo sostenibile la sua produzione agricola attraverso l’innovazione e utilizzando la terra in modo più efficiente.

Il Brasile è il primo produttore mondiale di canna da zucchero, una delle principali fonti di calorie ed energia. Il Brasile da solo cresce quasi il 40% dell’offerta globale totale.

Il Brasile è il primo produttore di semi di soia, con una crescita di circa 122 milioni di tonnellate, ovvero il 34% della produzione globale nel 2020. Nel 2021/22, il Brasile è stato responsabile del 36,8% della produzione mondiale di soia e del 54,8% delle esportazioni globali di semi di soia. La quota del Brasile sulle esportazioni globali di soia crescerà fino al 62% entro il 2030/31. Nel 2022/23, l’Unione Europea importerà 15 milioni di tonnellate, pari all’8,3% delle esportazioni di soia brasiliane, con un aumento dell’11% rispetto al 2012/13.

Il Brasile è il terzo maggiore esportatore di mais. E negli ultimi tre anni, il Brasile è stato costantemente uno dei primi tre esportatori mondiali di mais. Il Brasile produce il 66,2% del succo d’arancia mondiale ed è stato il principale esportatore mondiale di succo d’arancia (71,1% nel 2021/22). Il Brasile è il primo produttore (33,6%) ed esportatore globale (23,9%) di caffè nel mondo (2021/22).

Anche se il Brasile è secondo agli Stati Uniti in termini di produzione di carne bovina e totale, gran parte di questa viene trattenuta per il consumo interno degli Stati Uniti. Di conseguenza, il Brasile è il primo esportatore di carne bovina e di tutta la carne a livello internazionale. Nel 2020, il Brasile rappresentava il 17% delle esportazioni mondiali di carne bovina, davanti all’Australia (11%), poi all’India e agli Stati Uniti (entrambi al 9%). Il Brasile è anche il quarto esportatore mondiale di carne di maiale. Siamo il terzo esportatore di carne di pollo, responsabile del 12% della produzione mondiale. La prossima in linea, la Russia, il quarto esportatore più grande, produce solo il 4% dell’offerta globale. In termini reali, ciò significa che nel 2021 il Brasile ha esportato 4,4 milioni di tonnellate di carne di pollo.

