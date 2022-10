Rinnovabili. Alleanza fotovoltaico: Da Meloni messaggi incoraggianti per sviluppo rinnovabili

ROMA – “Siamo fiduciosi che il nuovo governo punti sulla transizione energetica e acceleri lo sviluppo sistematico e programmatico dei progetti per l’energia rinnovabile. Il presidente Meloni, nel suo discorso programmatico alla Camera, ha dichiarato che la priorità, per mettere un argine al caro energia, è quella di accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale, perché dal dramma della crisi energetica possa emergere, per paradosso, anche un’occasione per l’Italia”. Lo dichiara l’Alleanza per il fotovoltaico, che rappresenta alcuni dei principali operatori energetici impegnati nello sviluppo di soluzioni per l’energia solare utility scale sul territorio.

“Oggi – continua l’Alleanza Fotovoltaico – siamo impegnati per la realizzazione di progetti per 14 miliardi di euro di investimenti privati, con un ulteriore indotto di oltre un miliardo di euro di opere di sostenibilità sul territorio, e fornire al paese 10 GW di nuova potenza installata in tempi brevi. Le aziende del settore hanno aperto sedi in tutta Italia, formato personale altamente specializzato e contribuito all’incremento dei nuovi green job, non solo nei grandi centri cittadini, ma anche nelle province. Una ricchezza per il paese frenata dall’attesa delle autorizzazioni. Nel fare riferimento al patrimonio di energia verde troppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibili, il presidente Meloni ha espresso la convinzione che l’Italia, con un po’ di coraggio e di spirito pratico, possa uscire da questa crisi più forte e autonoma di prima. Parole incoraggianti che l’industria del fotovoltaico condivide, perché i nostri progetti prevedono di sfruttare l’energia solare, da Nord a Sud, attraverso lo sviluppo di parchi solari. Tutte le regioni italiane potrebbero aumentare fin da subito la loro produzione di energia da fonte rinnovabile contribuendo in maniera determinante sia alla transizione green, sia all’indipendenza energetica del Paese, oltre che alla ripresa economica rendendo disponibili investimenti privati al servizio del paese e senza sostegni pubblici. L’Alleanza è pronta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi e ad essere protagonista della transizione green a fianco del nuovo governo al quale augura buon lavoro”.

