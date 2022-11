XENA. I concimi innovativi che fanno bene al suolo, alle piante e all’ambiente

Lamezia Terme (Cz) – Sostanza organica, sostenibilità ambientale e tecnologia alla base dei nuovi concimi della linea Xena® di Agrisystem

Si stima che nel 2050 ci saranno al mondo circa 10 miliardi di persone da sfamare: il necessario incremento della produttività, l’intensificazione delle produzioni agricole, l’utilizzo di pratiche agronomiche non appropriate sono causa di una sempre più crescente desertificazione e riduzione della fertilità dei suoli agrari. Il fenomeno della stanchezza dei terreni è riconducile, in parte se non del tutto, alla scarsità di sostanza organica. Essa svolge un ruolo importante sulle funzioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo e risulta, pertanto, fondamentale integrarla per ridare vigore al suolo ed alle piante.

Dal punto di vista delle modificazioni fisiche, la sostanza organica migliora la capacità termica del suolo e la sua struttura rendendo, per esempio, i terreni argillosi più porosi e aumentando la capacità di ritenzione idrica di quelli sabbiosi. Per quanto riguarda i benefici sulle proprietà chimiche la presenza di sostanza organica rappresenta una fonte di nutrienti (N, P e S), aumenta la capacità di scambio cationico, regola il pH del suolo e rende più disponibili per le piante gli elementi nutritivi presenti nella soluzione circolante; infatti, grazie alle sue proprietà complessanti, dovute ai gruppi funzionali come COOH, OH, NH 2 , la sostanza organica è in grado di formare composti più o meno stabili e solubili con ioni metallici quali ferro, zinco, manganese ed altri favorendone l’assorbimento radicale. In più, questa capacità complessante delle molecole umiche verso i cationi riduce l’impatto negativo dei metalli pesanti. Dal punto di vista biologico la sostanza organica fornisce carbonio alle popolazioni microbiche del suolo favorendone quindi la crescita e la biodiversità.

La linea Xena® di Agrisystem, ad elevato contenuto tecnologico, derivante da know how tecnico ed industriale acquisito nel corso di anni di esperienza, propone concimi organici e organo-minerali in pellet innovativi ed eco-friendly: matrici organiche pregiate ricche di sostanze caratterizzanti quali acidi umici e fulvici, aminoacidi essenziali, glicin-betaina, mannitolo, ecc., sono additivate a matrici organiche derivanti dal riciclo dei rifiuti organici: sfalci, potature e scarti della manutenzione del verde ornamentale vengono compostati e riutilizzati come ammendante compostato verde, mentre i rifiuti organici domestici provenienti dalla raccolta differenziata e scarti di attività agro-industriali nonché della lavorazione del legno non trattato vengono compostati e riutilizzati come ammendante compostato misto. Il riciclo e il riutilizzo di questi scarti comporta una riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, delle emissioni di CO 2 nell’atmosfera e dell’impoverimento di sostanza organica dei suoli agrari.

La matrice organica così ottenuta, insieme a materie prime minerali di qualità utilizzate anche in altri concimi Agrisystem e ad inoculi fungini e batterici, viene miscelata e pellettizzata nel nuovo impianto di produzione dedicato. Questo è il concept racchiuso in ogni singolo pellet Xena®.

I concimi che compongono la linea Xena® si dividono in cinque categorie:

Gli ammendanti Xena®: sono prodotti impiegati essenzialmente per incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno. Il loro contenuto in elementi nutritivi è relativamente ridotto e, di conseguenza, possono essere impiegati in dosi massicce, tali da incidere significativamente sulla dotazione organica del suolo.

sono prodotti impiegati essenzialmente per incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno. Il loro contenuto in elementi nutritivi è relativamente ridotto e, di conseguenza, possono essere impiegati in dosi massicce, tali da incidere significativamente sulla dotazione organica del suolo. I substrati di coltivazione misti Xena® : definire un prodotto come “substrato di coltivazione misto” consente di accrescere il contenuto tecnico dei formulati implementando, nella sostanza, le matrici organiche di altri elementi nutritivi di fondamentale importanza per i tessuti vegetali come ferro, calcio, magnesio e zolfo. Il substrato di coltivazione misto è consentito in agricoltura biologica.

: definire un prodotto come “substrato di coltivazione misto” consente di accrescere il contenuto tecnico dei formulati implementando, nella sostanza, le matrici organiche di altri elementi nutritivi di fondamentale importanza per i tessuti vegetali come ferro, calcio, magnesio e zolfo. Il substrato di coltivazione misto è consentito in agricoltura biologica. I concimi Xena® Bio : è una linea completa di concimi organici e organo-minerali consentiti in agricoltura biologica; si caratterizza sia per l’alto contenuto in sostanze umiche, proteiche e aminoacidiche, sia per l’impiego di sali minerali altamente selezionati. Agrisystem, per questa linea, ha scelto di utilizzare Agrogel®, la matrice organica in gelatina idrolizzata capace di complessare gli elementi nutritivi garantendone un rilascio graduale nella rizosfera, in particolare del fosforo, protetto dai fenomeni di retrogradazione.

: è una linea completa di concimi organici e organo-minerali consentiti in agricoltura biologica; si caratterizza sia per l’alto contenuto in sostanze umiche, proteiche e aminoacidiche, sia per l’impiego di sali minerali altamente selezionati. Agrisystem, per questa linea, ha scelto di utilizzare Agrogel®, la matrice organica in gelatina idrolizzata capace di complessare gli elementi nutritivi garantendone un rilascio graduale nella rizosfera, in particolare del fosforo, protetto dai fenomeni di retrogradazione. I concimi Xena® Veg : di totale origine vegetale, rappresentano una linea di concimi organo-minerali con formule altamente titolate in azoto, fosforo, potassio, magnesio e zolfo.

: di totale origine vegetale, rappresentano una linea di concimi organo-minerali con formule altamente titolate in azoto, fosforo, potassio, magnesio e zolfo. I concimi Xena® BS: a base di sostanza organica vegetale umificata e additivata di inoculi biologici, rappresentano una linea di prodotti che, oltre a fornire sostanza organica ed elementi nutritivi, arricchisce il terreno agrario di microrganismi utili allo sviluppo delle piante; la loro particolare composizione microbica, ricca di Trichoderma, Asperellum e Gamsii, e di PGPR “Plant Growth Promoting Rhizobacteria”, limita notevolmente la diffusione di agenti patogeni responsabili di diverse malattie dell’apparato radicale e del fenomeno della stanchezza del terreno quali Sclerotinia, Fusarium, Pythium, Rizoctonia, Armillaria, Phytophtora, etc.

Per conoscere più approfonditamente tutti i prodotti della linea Xena visitate il sito www.agrisystem.com

Agrisystem srl

Via dei Bizantini, 216 – 88046 Lamezia Terme

Tel: 0968 461121 E-mail: infoweb@agrisystem.com

