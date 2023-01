Maltempo. D’Eramo: Sfruttare risorse a disposizione per infrastrutture e opere irrigue adeguate

ROMA – “L’intensificarsi di eventi meteorologici estremi riporta l’attenzione sul rischio idrogeologico e sulla necessità di realizzare infrastrutture e opere irrigue a difesa del territorio e che permettano non solo di fronteggiare le emergenze, ma anche di sfruttare al meglio la risorsa idrica”.

Lo ha detto il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo che – in visita in Campania – nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo nelle zone del casertano colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione.

“È necessario non perdere l’occasione di sfruttare al meglio tutte le risorse che sono ora a disposizione del paese anche nell’ambito del Pnrr per mettere il territorio e il settore primario in sicurezza”.

In queste ore ci sono stati centinaia di ettari di terreni agricoli allagati con colture andate distrutte e danni a serre e a stalle. Il sottosegretario, accompagnato dai tecnici del Consorzio di bonifica del Volturno, ha anche sentito telefonicamente alcuni sindaci della zona. “È presto per avere un quadro preciso della situazione, ma faremo tutto quanto ci è possibile perché produttori e imprese agricole colpite non siano lasciati soli”, ha concluso D’Eramo.

