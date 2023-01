FieldView e xFarm Technologies insieme per aiutare gli agricoltori a utilizzare meglio i dati delle loro aziende agricole

MILANO – FieldView e xFarm Technologies hanno stretto una partnership per collegare le rispettive piattaforme.

L’obiettivo è rendere la condivisione dei dati più agevole per gli agricoltori e contribuire a consolidare e semplificare le operazioni agricole.

Sfruttando la complementarità delle due soluzioni, l’integrazione delle piattaforme FieldView e xFarm migliora il processo decisionale degli agricoltori grazie a un uso più efficace dei dati della loro azienda.

Questa partnership si inserisce nel contesto delle nuove normative che emergeranno in relazione al Green Deal, aiutando gli agricoltori ad adottare pratiche più sostenibili, nonché una tracciabilità più semplice e automatica delle loro operazioni agronomiche.

FieldView è la piattaforma leader di Bayer per l’agricoltura digitale. Aiuta gli agricoltori a gestire le loro aziende in modo più efficiente, dalla semina al raccolto, grazie a informazioni provenienti da satelliti nonché da macchinari e attrezzature connesse. È utilizzata su oltre 80 milioni di ettari in 23 Paesi del mondo.

xFarm Technologies è una tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, fornendo strumenti innovativi che possono supportare gli imprenditori agricoli e gli stakeholders nella gestione delle loro aziende. xFarm Technologies supporta il lavoro di 140.000 aziende agricole appartenenti a più di 50 filiere su 1,8 milioni di ettari.

L’integrazione delle piattaforme

FieldView consente agli agricoltori di raccogliere, visualizzare e analizzare i dati agronomici. Inoltre, gli agricoltori possono utilizzare i propri dati per prendere decisioni agronomiche più efficaci e ottimizzare le operazioni attraverso un sistema per la generazione di mappe di prescrizione che permette di eseguire operazioni di difesa, concimazione e semina sfruttando la tecnologia a rateo variabile.

xFarm offre una soluzione completa per la gestione dell’azienda agricola che integra dati di macchinari e sensori, sistemi di supporto alle decisioni, immagini satellitari e altre fonti di dati, fornendo agli agricoltori una piattaforma “all in one” per ottimizzare il loro lavoro di ogni giorno.

La partnership collegherà le due piattaforme, permettendo agli utenti di condividere i dati tra i propri account FieldView e xFarm in tempo reale. Gli agricoltori potranno condividere i confini dei loro campi e i dati su semina, raccolto e altre operazioni. Ciò consentirà agli agricoltori di sfruttare le funzionalità complementari, evitando il doppio inserimento dei dati e utilizzando i dati di entrambe le piattaforme per migliorare l’efficacia delle loro pratiche agronomiche grazie a FieldView e ottimizzare la gestione dell’azienda agricola grazie a xFarm. In linea con il Green Deal, con l’aumento delle pratiche sostenibili e con gli obblighi di tracciabilità digitale, gli agricoltori potranno utilizzare la raccolta automatica dei dati realizzata attraverso FieldView per documentare le loro attività agricole in xFarm.

Gli agricoltori manterranno il pieno controllo dei propri dati e saranno gli unici gestori della connessione tra le due piattaforme. Potranno attivare o disabilitare la connessione autonomamente e in qualsiasi momento, nonché attivare o disattivare lo scambio di dati.

La partnership tra FieldView e xFarm Technologies ha portata globale e il trasferimento dei dati può essere attivato dagli utenti di qualunque Paese in cui siano commercializzate entrambe le piattaforme. Tuttavia, la collaborazione inizierà in Spagna e in Italia, due Paesi in cui FieldView lavora con successo da anni e xFarm Technologies ha una presenza consolidata.

Matteo Vanotti, CEO di xFarm Technologies, dichiara: “Siamo entusiasti di questa partnership perché siamo convinti che l’integrazione tra la nostra piattaforma e FieldView possa dare un contributo importante alla digitalizzazione dell’agricoltura e rendere ancora più efficienti, innovative e sostenibili le aziende agricole di questi due Paesi, che si trovano in una delle aree più esposte ai cambiamenti climatici e agli shock energetici. La connettività tra xFarm e FieldView e la condivisione di dati che ne deriverà aiuteranno gli agricoltori che si affidano a noi ad affrontare le sfide di domani con maggiore sicurezza”.

Christine Brunel-Ligneau, EMEA Digital Farming Solution Customer Enablement Lead di Bayer Crop Science, afferma: “Gli agricoltori sono sempre interessati a utilizzare i dati dei campi per prendere le decisioni durante la stagione. Ma fino a pochi anni fa hanno avuto difficoltà in due aspetti fondamentali: la raccolta di dati da fonti diverse e la loro elaborazione in modo da poter prendere decisioni operative. Siamo molto soddisfatti di questa partnership, che offrirà agli agricoltori nuovi modi per accedere ai loro dati e utilizzarli in modo più efficace”.

Bayer

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nelle Life Science con focus nei settori della Salute e della Nutrizione. I suoi prodotti e servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l’innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2021, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, registrato un fatturato di 44,1 miliardi di euro e ha investito 5,3 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Per ulteriori informazioni visita www.bayer.it.

xFarm Technologies

xFarm Technologies è una tech company che punta alla digitalizzazione del settore agroalimentare, fornendo strumenti innovativi che possono affiancare gli imprenditori agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende. xFarm Technologies oggi supporta il lavoro di 140.000 aziende agricole appartenenti a più di 50 filiere agroalimentari e presenti su 1,8 milioni di ettari in oltre 100 paesi del mondo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it