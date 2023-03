Ortofrutta. Lollobrigida: Difendere valore aggiunto del comparto

ROMA – “Le rappresentanze associative hanno una funzione fondamentale come corpo intermedio, per questo dobbiamo lavorare in sinergia per ricercare insieme delle soluzioni fattive. Per creare un Sistema Italia. La coesione tra le forze partitiche di un Governo politico è un elemento determinante per garantire una osmosi tra i diversi ministeri. Lo abbiamo ribadito nella cabina di regia sull’ortofrutta, all’interno della quale si è ragionato all’istituzione di un tavolo permanente di confronto con i dicasteri della Salute, Lavoro e Made in Italy”.

Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in video collegamento con il tavolo frutta del Monviso e che ha visto la partecipazione delle associazioni di categoria, dei produttori e rappresentanti dei Comuni.

“Il nostro compito è sostenere il comparto. Non si può partire come spesso si è fatto dalla contingenza ma bisogna avere una visione strategica. Bisogna difendere il nostro valore aggiunto che nel mondo dell’agricoltura si riassume in un termine: la qualità, che è sinonimo della tipicità del prodotto italiano”, conclude.

