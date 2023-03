La Pizza con grano Senatore Cappelli ‘Le Stagioni d’Italia’ eletta Prodotto dell’anno 2023

JOLANDA DI SAVOIA – La Pizza con grano Senatore varietà cappelli della linea frozen de Le Stagioni d’Italia, brand del Gruppo B.F. S.p.A, il più importante gruppo agroindustriale italiano, leader nella produzione di filiere alimentari 100% italiane dal seme alla tavola e holding della più grande azienda agricola italiana (con oltre 10.000 ettari di SAU nazionale) Bonifiche Ferraresi, si è aggiudicata il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023 nella categoria di riferimento Pizze Surgelate.

Il Premio ‘Eletto prodotto dell’anno’ – www.prodottodellanno.it – è basato sulla più importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia, coinvolge più di 12.000 consumatori ed è svolta dall’istituto di ricerca CIRCANA su una selezione di prodotti venduti in Italia.

Il concorso valuta e valorizza i prodotti più innovativi, basandosi su due criteri: innovazione (all’interno della categoria di riferimento viene valutato il prodotto più innovativo) e soddisfazione (a livello gustativo, in sostanza un prodotto buono, che stimola il riacquisto).

Protagoniste di questo riconoscimento sono le nostre Pizze Surgelate con Antico Grano 100% Italiano Senatore varietà Cappelli, conosciuto nel secolo scorso come il Re dei grani italiani, dalle proprietà organolettiche e nutrizionali distintive, comprovate anche da studi scientifici.

La filiera del nostro grano Cappelli è gestita internamente dall’azienda sin dal seme, italiano, certificato e garantito in purezza; passa dai campi di proprietà del Gruppo, in cui viene coltivato con agricoltura di precisione, risparmiando risorse naturali e riducendo l’impatto della CO2; giunge ai mulini dell’azienda, di cui uno con macina a pietra, dove viene trasformato in semola.

Gli impasti seguono una lievitazione di 24 ore, lenta e naturale. La mozzarella in perle si fonde con il fragrante impasto e con il gusto del pomodoro 100% italiano, raccolto e lavorato freschissimo. Infine, la cottura è su pietra e in forno a legna, per delle pizze uniche, pronte da gustare o da condire a piacere.

