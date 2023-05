“Radda nel Bicchiere”. 26 anni e non sentirli dal 20 al 21 maggio

RADDA IN CHIANTI (SI) – Inizia il count-down per la nuova edizione di “Radda nel Bicchiere”, la manifestazione dedicata al vino del territorio del Chianti Classico che quest’anno torna in grande spolvero con numeri da record e tante novità.

Il tradizionale evento promosso e organizzato dalla Proloco di Radda in Chianti, giunto al 26° anno, si rinnova in cifre e contenuti per dare sempre più qualità e occasioni di confronto ai visitatori. Per la prima volta saranno ben trentaquattro infatti le aziende partecipanti con più di cento etichette a disposizione di enoturisti e appassionati, mai si era registrata un’adesione così alta dalla prima edizione.

L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 con banchi di assaggio alla presenza dei produttori, degustazioni a numero chiuso e l’immancabile concorso giunto alla 14° edizione “Degustazione alla cieca”.

Si parte sabato 20 maggio alle 10,30 con il seminario/degustazione a numero chiuso ‟Radda Nord Sud Ovest Est – Esploriamo le sfumature del territorio raddese attraverso i vini delle annate meno celebrate” guidata dal giornalista e scrittore Ernesto Gentili nella Sala del Podestà del palazzo comunale in Piazza ferrucci.

Alle 13 inizio vendita dei bicchieri griffati e apertura dei banchi di assaggio delle aziende in Viale Matteotti che resteranno aperti fino alle 20. Domenica 21 maggio gli stand resteranno aperti dalle 11 alle 19.

Alle11,30 sempre nella Sala del Podestà del comune si terrà la degustazione a numero chiuso “Radda Vintage”, le vecchie annate dei vini di Radda in Chianti in una degustazione seduta con servizio a cura di sommelier professionisti. Saranno ben quindici i vini in degustazione, tutti con almeno dieci anni di invecchiamento. Alle 11 nella saletta della Misericordia in Via Roma al via la 14° edizione della ‟Degustazione alla cieca” la cui premiazione si terrà alle 18.

Durante la manifestazione i ristoranti e i wine-bar di Radda in Chianti offriranno per l’occasione menù speciali, che saranno consultabili nel libretto consegnato al momento dell’acquisto del calice. Il costo del bicchiere è di € 25 e dà diritto a degustare tutte le etichette disponibili ai banchi dei produttori.

Per info e prenotazioni alle degustazioni a numero chiuso è possibile telefonare alla ProLoco allo 0577/738494 oppure scrivere a info@prolocoradda.it con un po’ di giorni in anticipo.

Sponsor ufficiale dell’evento Knight Frank Tuscany. La manifestazione vede anche la collaborazione del Consorzio Chianti Classico e il patrocinio di Comune di Radda in Chianti, Associazione Raddattiva, Racchetta, Misericordia, Pro Loco delle Terre di Siena, Vignaioli di Radda.

