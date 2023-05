Gli specializzati da vigneto: Argo Tractors presenta una gamma dal design inconfondibile ad Enovitis in campo

MILANO – La diciassettesima edizione di Enovitis in Campo torna in Lombardia, più precisamente sul Garda bresciano, il 7 e 8 giugno all’Agricola Erian – Cantina Bottenago di Polpenazze. Tra le aziende da sempre protagoniste Argo Tractors, che abbraccia lo spirito dell’evento promosso da UIV (Unione Italiana Vini) focalizzato sul contatto diretto con macchinari e prodotti per la coltivazione del vigneto. Nella patria del Groppello e nel territorio d’elezione del Chiaretto, il gruppo industriale reggiano schiererà il meglio della propria produzione di trattori specializzati a marchio Landini e McCormick, che si presenteranno con l’inconfondibile livrea rispettivamente Blue Icon e Red Spirit.

“Ancora una volta ribadiamo la nostra piena e convinta partecipazione a questo straordinario appuntamento – evidenzia Mario Danieli, Country Manager Italia di Argo Tractors –. Grazie alla prova diretta in campo, abbiamo l’opportunità di dare concreta dimostrazione delle funzionalità e dell’innovativa tecnologia dei nostri trattori. Argo Tractors presenterà sul Garda il meglio della propria gamma specializzata, vantando di essere l’unico costruttore ad offrire alla propria clientela l’innovativo sistema ADS a cabina sospesa. La gamma REX4 risponde a tutte le esigenze delle lavorazioni nei vigneti garantendo un altissimo comfort unito all’inconfondibile e accattivante design che contraddistingue l’intera nostra flotta”.

Tra gli specializzati Landini annunciati ad Enovitis spicca sicuramente il REX4, che ha rinnovato la gamma degli specializzati nel segno dell’efficienza, della maneggevolezza, del comfort e del design, diventando punto di riferimento della categoria. Motorizzati Stage V con propulsori Deutz AG a 4 cilindri, da 2,9 litri, Turbo Intercooler ad iniezione elettronica Common Rail, che assicurano prestazioni eccellenti in termini di potenza, riserva di coppia e consumi di carburante, i trattori si impongono per compattezza tra i filari e perfetto comfort su strada, risultato ottenuto anche grazie alla configurazione con cabina ed assale anteriore sospesi (quest’ultimo disponibile anche su versione piattaforma), per l’accattivante ed efficace restyling del cofano, il sistema fari Full-LED, il nuovo family feeling Landini, l’ergonomia dei comandi e le nuove dotazioni digitali.

Landini REX 4-120GT RoboShift, configurato con trasmissione 48 AV + 16 RM con inversore elettro-idraulico e con HML completamente robotizzato, facilmente controllabile tramite un ergonomico ed intuitivo Joystick che riassume tutti i controlli necessari alla gestione delle operazioni. Presente anche la funzione Stop & Action che consente di arrestare il trattore premendo sui freni e senza utilizzare il pedale della frizione. A Polpenazze del Garda sarà presente la versione full optional con sistema di guida assistita, integrante l’ADS (Advanced Driving System) con sensori che garantiscono un controllo al 100% della direzione delle ruote, nonché l’irrigidimento dello sterzo all’incremento della velocità.

Sempre della gamma REX4, si potranno testare le funzionalità della versione S dotata di assale sospeso, cabina stretta e trasmissione robotizzata e della versione GE, con cabina Low Profile, che offre un’elevata visibilità frontale e laterale. Il parabrezza frontale curvo assicura il controllo ideale dell’ingresso tra i filari con chiome basse e delle operazioni con attrezzi frontali e ventrali.

Landini Trekker4, emissionato Stage V, con filtro antiparticolato DPF a rigenerazione passiva, catalizzatore di ossidazione DOC e, oltre 75 cavalli di potenza, catalizzatore a riduzione selettiva delle emissioni SCR più serbatoio AdBlue da 10,5 litri. In bella mostra Trekker 4-120F, presente in versione piattaforma e con cingolatura in metallo, che assicura una larghezza minima di 310 mm e una carreggiata maggiorata di 32 millimetri grazie ad appositi distanziali.

Presentato in anteprima assoluta alla scorsa edizione di Eima, chi parteciperà a Enovitis avrà modo di ammirare anche il Landini Trekker3 Compact, macchina piattaformata che evolve in casa Landini il predecessore Trekker F Compact. Imbattibile in compattezza nel proprio segmento, solo 1.150mm di larghezza e 213mm di luce libera da suolo, risulta ideale per lavori in terreni scoscesi e in filari molto stretti.

Passando al Red Spirit di McCormick, sul Garda si potrà ammirare in azione l’X4F, il trattore specialistico che unisce potenza e tecnologia a versatilità e leggerezza e che bene si addice alle manovre negli spazi stretti di frutteti e vigneti. L’emissionamento Stage V è garantito dall’innovativo sistema composto da filtro antiparticolato DPF a rigenerazione passiva, catalizzatore di ossidazione DOC e, per i modelli oltre i 75hp, da catalizzatore a riduzione selettiva delle emissioni SCR e serbatoio AdBlue® con il pratico sistema di rabbocco rapido.

Con intervallo di manutenzione del motore prolungato al record di 1.000 ore e la nuova trasmissione P3-Drive da 48+16 marce, McCormick X4F presenta quali caratteristiche principali la trazione e la guida confortevole su strada garantite dal sistema Stop&Action, che consente di arrestare il trattore premendo solo i freni integranti la gestione automatica della frizione, dalla cabina a sospensione meccanica, dall’assale anteriore sospeso e dal sistema ADS (Advanced Driving System), predisposto anche alla guida satellitare assistita. Presente anche il protocollo di telemetria McCormick Fleet & Remote Diagnostic Management.

X4F dispone di circuito idraulico a centro aperto, con una pompa da 30 litri al minuto per lo sterzo e 58 l/min per i servizi. Disponibile anche una terza pompa aggiuntiva da 30 l/min in tandem alla pompa servizi che, sommando i flussi dedicati alle utenze, offre una portata complessiva di 88 l/min dei quali 55 l/min erogati a soli 1.500 giri motore.

