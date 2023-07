BRUXELLES- Casanova (Lega): “Interrogazione urgente in UE per inserirla tra le specie alloctone invasive, grave impatto su mare Adriatico”

“L’impatto del granchio blu sulla biodiversità marina del bacino del Mediterraneo rischia di essere devastante. È per questo che ho chiesto alla Commissione europea di inserirlo con urgenza tra le specie invasive alloctone di rilevanza unionale”. È la denuncia del parlamentare europeo Massimo Casanova, primo firmatario dell’interrogazione urgente depositata oggi con i colleghi della Commissione Pesca della Lega – Gruppo ID.

“La grande diffusione della specie alloctona, di origine atlantica e nordamericana, sta provocando un impatto enorme, in particolare lungo tutta l’area costiera del mare Adriatico. Si tratta di una specie aggressiva e resistente rispetto ai granchi autoctoni, che si riproduce a ritmi elevatissimi e sta portando alla scomparsa di numerose specie endemiche, come i molluschi bivalvi di cui si nutre. A soffrirne, in particolare, sono le popolazioni di vongole, che rappresentano una risorsa importantissima per la pesca e l’acquacoltura italiana e che stanno letteralmente sparendo dei fondali.”

“Servono provvedimenti urgenti della Commissione, chiamata a fornire indicazioni utili agli Stati membri, con particolare riferimento all’area del bacino del Mediterraneo e del mare Adriatico”.

